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[APBC] 이로운, 운명의 대만전서 6이닝 9K 3실점 역투...피홈런 2개는 옥에티

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  • 이로운은 14일 APBC 대만전에 선발 등판해 6이닝 3실점을 기록했다.
  • 이로운은 홈런 두 방을 허용했지만 탈삼진 9개와 퀄리티스타트를 달성했다.
  • 이로운은 선발 전환 이후 가능성을 입증하며 대표팀 선발진의 버팀목이 됐다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 위기의 한국 야구대표팀을 구하기 위해 마운드에 오른 이로운(SSG)이 선발투수로서 자신의 가능성을 다시 한번 증명했다. 5회 홈런 두 방을 허용한 것은 아쉬웠지만, 6이닝을 책임지며 대표팀 선발진의 자존심을 지켰다.

이로운은 14일 일본 도쿄돔에서 열린 2026 아시아프로야구챔피언십(APBC) 대만과의 예선 마지막 경기에 선발 등판해 6이닝 3피안타(2피홈런) 2사사구 9탈삼진 3실점을 기록했다. 총 97개의 공을 던지며 퀄리티스타트(선발 6이닝 이상 3자책점 이하)를 달성했다.

[서울=뉴스핌] SSG의 이로운이 14일 열린 APBC 대만과의 경기에서 6이닝 3실점을 기록했다. [사진 = KBO] 2026.11.14 wcn05002@newspim.com

한국은 앞서 호주와 일본에 각각 7-8, 5-9로 패하며 2연패에 빠졌다. 대만전마저 패하면 결승 진출이 좌절되는 상황이었다. 다만 일본이 호주를 16-1로 대파하면서 한국은 대만을 꺾기만 하면 결승에 오를 수 있는 유리한 조건을 확보했다.

그만큼 선발 이로운의 어깨가 무거웠다. 앞선 두 경기에서 선발투수들이 기대에 미치지 못했고, 경기 후반 불펜도 흔들렸기 때문이다. 특히 호주전에서는 4점 차를 뒤집고도 불펜이 리드를 지키지 못해 재역전패했다. 대만전에서는 선발투수가 최대한 긴 이닝을 책임지며 불펜의 부담을 덜어주는 것이 중요했다.

이로운은 이러한 기대에 부응했다. 출발부터 인상적이었다. 1회초 선두타자 장런웨이를 헛스윙 삼진으로 돌려세운 이로운은 장스룬을 루킹 삼진으로 처리했다. 이어 궈톈신과의 9구 승부에서도 루킹 삼진을 잡아내며 세 타자를 모두 삼진으로 돌려세웠다.

2회에도 안정감은 이어졌다. 선두타자 왕녠하오를 3루수 뜬공으로 처리한 뒤 마제썬에게 몸에 맞는 공을 허용했지만, 린즈하오를 2루수 땅볼, 쩡셩안을 우익수 뜬공으로 잡아내며 실점 없이 이닝을 마쳤다.

3회에는 장샹을 유격수 땅볼, 린자웨이를 1루수 땅볼, 장런웨이를 삼진으로 처리했다. 단 12개의 공으로 삼자범퇴 이닝을 완성했다.

이로운이 마운드를 지키는 사이 한국 타선도 힘을 냈다. 3회말 박재현(KIA)의 선제 솔로 홈런을 시작으로 김휘집(NC)과 안재석(두산)의 적시타가 연이어 터지면서 한국은 3-0으로 앞서 나갔다.

이로운은 4회에도 흔들리지 않았다. 선두타자 장스룬을 삼진으로 돌려세운 뒤 궈톈신에게 이날 첫 안타를 허용했다. 이어 폭투까지 나오면서 1사 2루 위기에 몰렸지만 왕녠하오를 헛스윙 삼진, 마제썬을 1루수 뜬공으로 처리하며 실점을 막았다.

그러나 5회에는 아쉬운 장면이 나왔다. 이로운은 선두타자 린즈하오를 체인지업으로 헛스윙 삼진 처리하며 기분 좋게 출발했다. 하지만 1사 주자 없는 상황에서 쩡셩안에게 우월 솔로 홈런을 허용했다.

볼카운트 1볼에서 던진 2구째 포심 패스트볼이 가운데로 몰린 것이 화근이었다. 쩡셩안은 이를 놓치지 않고 오른쪽 담장을 넘겼다.

[서울=뉴스핌] SSG의 이로운이 14일 열린 APBC 대만과의 경기에서 6이닝 3실점을 기록했다. [사진 = SSG 랜더스] 2026.11.14 wcn05002@newspim.com

이로운은 이후 장샹과 10구까지 가는 승부 끝에 볼넷을 허용했다. 린자웨이를 루킹 삼진으로 처리하며 2사 1루를 만들었지만, 장런웨이에게 다시 장타를 허용했다.

볼카운트 1볼 1스트라이크에서 던진 체인지업이 가운데로 몰렸고, 장런웨이는 이를 좌월 2점 홈런으로 연결했다. 순식간에 3-3 동점이 됐다.

4회까지 단 1안타만 허용하며 대만 타선을 압도했던 이로운으로서는 아쉬운 결과였다. 특히 두 차례 피홈런 모두 실투성 공이 장타로 연결됐다는 점이 뼈아팠다.

그러나 이로운은 추가 실점을 허용하지 않았다. 장스룬을 루킹 삼진으로 돌려세우며 5회를 마쳤다. 이 과정에서 자신의 한 경기 최다 탈삼진 타이기록인 9개를 달성했다.

한국은 곧바로 반격했다. 5회말 김도영이 비거리 120m의 우중월 솔로 홈런을 터뜨리며 다시 4-3으로 앞서 나갔다. 최원호 감독은 6회에도 이로운에게 마운드를 맡겼다. 앞선 이닝에서 홈런 두 방을 허용한 만큼 교체 가능성도 있었지만, 이로운은 벤치의 믿음에 완벽하게 부응했다.

[서울=뉴스핌] SSG의 이로운이 14일 열린 APBC 대만과의 경기에서 6이닝 3실점을 기록했다. [사진 = SSG 랜더스] 2026.11.14 wcn05002@newspim.com

궈톈신을 중견수 뜬공, 왕녠하오를 유격수 땅볼, 마제썬을 3루수 땅볼로 처리했다. 단 7개의 공으로 삼자범퇴 이닝을 완성하며 자신의 임무를 마쳤다.

한국은 6회말 박재현의 적시 2루타로 한 점을 추가하며 5-3으로 달아났다. 이로운은 7회초 조동욱(한화)에게 마운드를 넘겼다.

이날 투구는 이로운의 올 시즌 변화를 다시 확인할 수 있는 무대였다. 이로운은 2023년 신인드래프트 1라운드 전체 5순위로 SSG에 입단한 우완투수다. 프로 데뷔 후 주로 불펜에서 활약하며 빠른 공과 슬라이더를 앞세워 가능성을 보여줬다.

그러나 올 시즌 출발은 좋지 않았다. 시즌 전 필승조 자원으로 기대를 받았지만 극심한 부진을 겪으며 2군으로 내려갔다. 불펜에서 안정적인 모습을 보여주지 못하면서 자신의 역할에도 변화가 필요했다.

SSG는 이로운의 선발 전환을 추진했다. 결과적으로 이 선택은 새로운 가능성을 열었다. 이로운은 올 시즌 50경기에서 69이닝을 소화하며 8승 4패 7홀드 평균자책점 5.61을 기록했다. 시즌 전체 성적만 보면 만족스럽지 않지만, 선발로 전환한 이후에는 확연히 달라진 모습을 보여줬다.

[서울=뉴스핌] SSG의 이로운이 14일 열린 APBC 대만과의 경기에서 6이닝 3실점을 기록했다. [사진 = SSG 랜더스] 2026.11.14 wcn05002@newspim.com

특히 시즌 막판 선발 등판한 5경기에서 퀄리티스타트를 3차례 기록했다. 9월 9일 두산전에서는 6.2이닝 무실점, 9월 17일 NC전에서는 7이닝 1실점으로 호투했다. 10월 9일 삼성전에서도 6이닝 1실점을 기록했다. 세 경기에서 잡아낸 삼진만 21개였다. 불펜에서는 기복을 보였지만 선발로 나서면서 자신의 공을 더욱 효과적으로 활용하기 시작한 것이다.

선발투수는 불펜투수와 달리 같은 타자를 여러 차례 상대해야 한다. 따라서 구종의 다양성과 완급 조절, 긴 이닝을 책임질 수 있는 경기 운영 능력이 중요하다.

이로운은 이날 대만 타선을 상대로 그러한 가능성을 보여줬다. 1회부터 공격적인 승부로 삼진 3개를 잡아냈고, 4회까지 상대 타선을 단 1안타로 묶었다. 5회에는 실투 두 개가 홈런으로 연결되면서 흔들렸지만, 6회 다시 삼자범퇴로 반등했다. 특히 5회에 3점을 허용한 뒤에도 다음 이닝을 단 7구로 마무리했다는 점은 의미가 크다. 한 번 흔들린 뒤에도 자신의 투구 리듬을 되찾을 수 있다는 사실을 보여줬기 때문이다.

이날 이로운은 6이닝 동안 삼진 9개를 잡아내며 대만 타선을 압도했다. 피홈런 2개는 아쉬웠지만, 97개의 공을 던지며 6이닝을 채워선발 책임을 다했다. 

wcn05002@newspim.com

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