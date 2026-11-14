[APBC] '슈퍼스타' 김도영, 부진 딛고 대만전 귀중한 역전 솔로포...한국 4-3 다시 리드

AI 핵심 요약beta
- 김도영은 14일 대만전 5회말 솔로홈런을 쳤다
- 한국은 3-3 동점에서 김도영의 홈런으로 4-3 재역전했다
- 한국은 대만전 승리 시 결승 진출 가능성이 생겼다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 프로야구 KIA 타이거즈와 한국 야구 국가대표팀의 간판타자 김도영이 중요한 상황에서 대만을 상대로 솔로 아치를 그렸다.
김도영은 14일 일본 도쿄돔에서 열린 2026 아시아프로야구챔피언십(APBC) 예선 3차전 대만과의 경기에서 3-3으로 맞선 5회말 선두타자로 나서 오른쪽 담장을 넘겼다.
한국은 지난 12일 호주와의 대회 첫 경기에서 7-8로 역전패했다. 이어 13일 일본전에서도 5-9로 패하며 2연패에 빠졌다.
그러나 이날 앞선 예선 경기에서 일본이 호주를 16-1로 대파해 한국은 대만을 잡을 경우 팀 퀄리티 밸런스(TQB) 등 순위 결정 기준에 따라 결승 진출이 가능하다. 점수 차에 따르 조건이 없다.
한국은 이날 3회 박재현(KIA)의 솔로포와 김휘집(NC 다이노스), 안재석(두산 베어스)의 적시타가 나와 3-0으로 앞섰다.
그러나 한국 선발 이로운(SSG 랜더스)이 5회초 쩡성안에게 솔로 홈런, 장런웨이에게 투런 포를 맞아 동점을 허용했다.
자칫 경기 흐름이 넘어갈 수 있는 상황이 연출됐다. 그러나 김도영이 5회말 선두타자로 나서 바뀐 투수 천무헝을 상대로 오른쪽 담장을 넘기는 대포를 쏘아 올리며 다시 분위기를 가져왔다.
김도영은 올 시즌 135경기 출전해 타율 0.308, 153안타(45홈런) 118타점 120득점, OPS(출루율+장타율) 1.060을 기록하며 홈런왕에 올랐다. 2024년 38홈런에 이어 올해는 45개의 아치를 그렸다.
그러나 국가대표에서는 국내 무대에서 만큼 활약하지 못했다. 지난 3월 열린 2026 월드베이스볼클래식(WBC)에서는 20타수 4안타(1홈런) 4타점에 그쳤다.
9월 진행된 아이치·나고야 아시안게임에서도 24타수 6안타 4타점에 머물렀다. 일본과의 결승전에서 결승 타점을 기록했지만, 대회 전체적으로 아쉬웠다. 그리고 이번 대회에서도 단 1안타에 그치며 국제 대회에서는 부진하다는 비판을 피하지 못했다.
대신 김도영은 그간 부진을 만회하듯 결승 길목에서 중요한 한 방을 터트렸다. 결정적인 순간에 번뜩이는 슈퍼스타의 면모를 유감 없이 드러냈다. 한국은 김도영의 홈런에 힘입어 4-3으로 다시 리드를 되찾았다.
football1229@newspim.com