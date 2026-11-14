[APBC] '슈퍼스타' 김도영, 부진 딛고 대만전 귀중한 역전 솔로포...한국 4-3 다시 리드

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[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 프로야구 KIA 타이거즈와 한국 야구 국가대표팀의 간판타자 김도영이 중요한 상황에서 대만을 상대로 솔로 아치를 그렸다.

김도영은 14일 일본 도쿄돔에서 열린 2026 아시아프로야구챔피언십(APBC) 예선 3차전 대만과의 경기에서 3-3으로 맞선 5회말 선두타자로 나서 오른쪽 담장을 넘겼다.

[도쿄 로이터=뉴스핌] 김도영이 지난 3월 8일 일본 도쿄돔에서 열린 2026 월드베이스볼클래식(WBC) C조 3차전 대만과의 경기에서 6회 투런 홈런을 친 후 포효하고 있다.

한국은 지난 12일 호주와의 대회 첫 경기에서 7-8로 역전패했다. 이어 13일 일본전에서도 5-9로 패하며 2연패에 빠졌다.

그러나 이날 앞선 예선 경기에서 일본이 호주를 16-1로 대파해 한국은 대만을 잡을 경우 팀 퀄리티 밸런스(TQB) 등 순위 결정 기준에 따라 결승 진출이 가능하다. 점수 차에 따르 조건이 없다.

한국은 이날 3회 박재현(KIA)의 솔로포와 김휘집(NC 다이노스), 안재석(두산 베어스)의 적시타가 나와 3-0으로 앞섰다.

그러나 한국 선발 이로운(SSG 랜더스)이 5회초 쩡성안에게 솔로 홈런, 장런웨이에게 투런 포를 맞아 동점을 허용했다.

자칫 경기 흐름이 넘어갈 수 있는 상황이 연출됐다. 그러나 김도영이 5회말 선두타자로 나서 바뀐 투수 천무헝을 상대로 오른쪽 담장을 넘기는 대포를 쏘아 올리며 다시 분위기를 가져왔다.

김도영은 올 시즌 135경기 출전해 타율 0.308, 153안타(45홈런) 118타점 120득점, OPS(출루율+장타율) 1.060을 기록하며 홈런왕에 올랐다. 2024년 38홈런에 이어 올해는 45개의 아치를 그렸다.

그러나 국가대표에서는 국내 무대에서 만큼 활약하지 못했다. 지난 3월 열린 2026 월드베이스볼클래식(WBC)에서는 20타수 4안타(1홈런) 4타점에 그쳤다.

[서울=뉴스핌] APBC 대표팀의 김도영이 6일 열린 상무와의 평가전에서 홈런을 기록했다. [사진 = KBO]

9월 진행된 아이치·나고야 아시안게임에서도 24타수 6안타 4타점에 머물렀다. 일본과의 결승전에서 결승 타점을 기록했지만, 대회 전체적으로 아쉬웠다. 그리고 이번 대회에서도 단 1안타에 그치며 국제 대회에서는 부진하다는 비판을 피하지 못했다.

대신 김도영은 그간 부진을 만회하듯 결승 길목에서 중요한 한 방을 터트렸다. 결정적인 순간에 번뜩이는 슈퍼스타의 면모를 유감 없이 드러냈다. 한국은 김도영의 홈런에 힘입어 4-3으로 다시 리드를 되찾았다.

football1229@newspim.com