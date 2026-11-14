[프로야구] LG 좌완 함덕주, 옵트아웃 행사...9개 구단과 협상 가능

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[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = LG의 좌완 불펜 투수 함덕주가 옵트아웃(계약 파기 권한)을 행사하고 새로운 팀을 찾는다. 자유계약선수 신분으로 풀리면서 왼손 불펜 보강을 원하는 구단들의 관심이 쏠릴 전망이다.

LG 구단 관계자는 14일 "함덕주 측이 옵트아웃 권리를 행사하겠다는 의사를 구단에 전달했다"라고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] LG 함덕주. [사진=LG 트윈스] 2026.07.01 willowdy@newspim.com

함덕주는 2023시즌 종료 후 생애 첫 프리에이전트(FA) 자격을 얻어 LG와 4년 최대 38억원에 계약했다. 계약금 6억원, 연봉 14억원, 인센티브 18억원의 조건이었다.

당시 계약에는 2026시즌 종료 후 남은 계약을 파기할 수 있는 옵트아웃 조항이 포함됐다. 함덕주는 계약 마지막 해를 앞두고 이 권리를 행사하기로 결정했다.

이에 따라 함덕주는 오는 30일 보류선수 명단 공시 이후 다음 날부터 LG를 제외한 9개 구단과 협상할 수 있다. 일반 FA와 달리 영입 구단이 보상금이나 보상선수를 지급할 필요도 없다.

2013년 두산에서 프로 생활을 시작한 함덕주는 2018년 27세이브, 2019년 16세이브를 기록하며 핵심 불펜으로 활약했다. 2021시즌을 앞두고 양석환과의 트레이드로 LG에 합류한 뒤에는 부상과 부진을 겪었지만 2023년 화려하게 부활했다.

당시 57경기에서 55.2이닝을 소화하며 4승 4패 16홀드 평균자책점 1.62를 기록했고, LG의 29년 만의 통합 우승에 힘을 보탰다.

[서울=뉴스핌] 옵트아웃을 행사하며 LG를 떠나는 함덕주. [사진 = LG 트윈스] wcn05002@newspim.com

그러나 이후에는 기대에 미치지 못했다. 잦은 부상으로 2024년부터 3시즌 동안 83경기에서 4승 5패, 1세이브, 10홀드, 평균자책점 5.99에 그쳤다.

올 시즌에도 37경기에서 32이닝을 던져 2승 1패, 1세이브, 6홀드, 평균자책점 6.19를 기록했다. 20탈삼진과 13볼넷을 기록했으며, 7월 말 이후에는 1군 마운드에 오르지 못했다.

다만 큰 경기 경험은 풍부하다. 지난해 한국시리즈에서는 2경기 2이닝 무실점 1홀드를 기록하며 LG의 통합 우승에 기여했다.

이번 스토브리그에서 함덕주의 가치는 희소성에 있다. FA 시장에는 박상원(한화), 박치국(두산), 한승혁(KT), 문승원(SSG) 등 불펜 자원이 나왔지만 좌완 투수는 없다.

두산과 LG에서 모두 우승을 경험한 데다 보상 부담까지 없는 함덕주가 새로운 팀에서 부활할 수 있을지 관심이 모인다.

wcn05002@newspim.com