'당이페이 완파' 바둑 신진서, 삼성화재배 4강 진출…4년 만의 정상 탈환까지 2승

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[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 한국 바둑랭킹 1위 신진서 9단이 중국의 강호 당이페이 9단을 완파하고 삼성화재배 4강에 진출했다. 2022년 이후 4년 만의 정상 탈환까지 단 2승만을 남겨뒀다.

신진서는 14일 경기 고양시 삼성화재 글로벌캠퍼스에서 열린 2026 삼성화재배 월드바둑마스터스 본선 8강에서 중국랭킹 5위 당이페이 9단을 상대로 174수 만에 백 불계승을 거뒀다.

[서울=뉴스핌] 신진서가 삼성화재배 4강에 진출했다. [사진 = 한국기원] 2026.11.14 wcn05002@newspim.com

승부는 초반부터 신진서 쪽으로 기울었다. 발 빠르게 실리를 확보한 신진서는 당이페이의 실착을 놓치지 않고 격차를 벌렸다. 불과 50여 수 만에 인공지능(AI) 예상 승률이 90%를 넘어설 정도로 압도적인 우위를 점했다.

당이페이는 상변과 우변에서 반격을 시도했지만 신진서의 정교한 수읽기를 뚫지 못했다. 마지막으로 중앙 대마를 공격하며 역전을 노렸으나 신진서가 침착하게 타개하자 결국 돌을 던졌다.

이로써 신진서는 본선 3연승을 달렸다. 32강에서 일본의 시바노 도라마루 9단, 16강에서 중국 양딩신 9단을 꺾은 데 이어 당이페이까지 제압하며 4강에 안착했다. 지난해 란커배 결승에서 당이페이에게 당했던 패배도 설욕했다. 상대 전적에서는 11승 7패로 우위를 이어갔다.

최근 기세도 매섭다. 신진서는 지난 10월 9전 전승을 기록했고, 제4회 취저우 란커배와 제12회 국수산맥 국제바둑대회 세계프로최강전에서 연달아 우승했다.

[서울=뉴스핌] 신진서가 삼성화재배 4강에 진출했다. [사진 = 한국기원] 2026.11.14 wcn05002@newspim.com

이제 목표는 삼성화재배 정상 탈환이다. 신진서는 2022년 결승에서 최정 9단을 2-0으로 제압하며 우승컵을 들어 올렸다. 이후 한국 선수의 삼성화재배 우승은 나오지 않았다.

같은 날 열린 또 다른 8강전에서는 중국 구쯔하오 9단이 스웨 9단을 229수 만에 흑 불계승으로 꺾고 준결승에 합류했다.

한국의 추가 4강 진출 여부는 15일 결정된다. 한국랭킹 3위 변상일 9단이 일본의 후쿠오카 고타로 8단과 첫 공식 맞대결을 펼친다. 중국 샤천쿤 9단과 리친청 9단도 준결승 진출권을 놓고 격돌한다.

대회 준결승은 16~17일, 결승 3번기는 18~20일 진행된다. 우승 상금은 3억원, 준우승 상금은 1억원이며 제한 시간은 각자 2시간에 1분 초읽기 5회다.

wcn05002@newspim.com