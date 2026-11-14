[APBC] 한국, 대만전 박재현 선제 솔로포 이어 김휘집·안재석 적시타까지...3-0 리드

AI 핵심 요약beta
- 박재현이 14일 대만전 3회말 선제 솔로 홈런을 쳤다
- 한국은 김휘집과 안재석의 적시타로 3-0까지 앞섰다
- 한국은 대만전 승리 시 결승 진출 가능성을 확보했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 한국 야구대표팀의 외야수 박재현(KIA 타이거즈)이 대만을 상대로 선제 솔로 홈런을 터뜨렸다.
최원호 감독이 이끄는 한국은 14일 일본 도쿄돔에서 열린 2026 아시아프로야구챔피언십(APBC) 예선 3차전 대만과의 경기에서 김지찬(중견수)-김도영(3루수)-김주원(유격수)-한동희(1루수)-김휘집(2루수)-안현민(우익수)-안재석(지명타자)-조형우(포수)-박재현(좌익수) 순으로 타선을 구성했다.
김지찬을 리드오프로 배치하고 김주원을 3번, 안현민을 6번으로 내리는 등 타순을 조정했다. 전날 선발 명단에서 빠졌던 박재현은 좌익수, 9번타자로 선발 기회를 얻었다.
박재현은 기회를 살렸다. 0-0으로 맞선 3회말 선두타자로 나서 대만 선발투수 쉬샹성(야쿠르트 스왈로스)을 상대로 솔로 홈런을 터트렸다.
박재현은 볼카운트 2스트라이크로 몰린 상황에서 상대의 4구째를 공략했다. 타구는 오른쪽 담장을 넘어갔고, 한국은 1-0으로 앞서 나갔다.
앞선 두 경기에서 승리를 거두지 못했던 한국에 더욱 값진 한 방이었다. 한국은 지난 12일 호주와의 대회 첫 경기에서 7-8로 역전패했다. 이어 13일 일본전에서도 5-9로 패하며 2연패에 빠졌다.
그러나 한국은 대만전에서 승리할 경우 팀 퀄리티 밸런스(TQB) 등 순위 결정 기준에 따라 결승 진출이 가능하다.
한국은 이어 몸에 맞는 볼 3개를 묶어 만루 기회를 만들었고, 전날(13일) 3점 홈런을 기록한 김휘집이 좌전 적시타를 날리며 2-0까지 앞섰다.
이어진 1사 만루에서 안현민은 땅볼로 물러났으나, 2사 만루에서 안재석이 적시타를 치며 3-0까지 점수를 벌렸다. 다만 2루 주자 김휘집이 홈 쇄도 과정에서 아웃을 당해 이닝이 끝났다.
football1229@newspim.com