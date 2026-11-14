[프로농구] '신지현·홍유순 35점 합작' 신한은행, 하나은행 꺾고 공동 1위 등극

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[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 지난 시즌 여자프로농구 최하위에 머물렀던 인천 신한은행이 화끈한 외곽포를 앞세워 공동 선두로 올라섰다.

신한은행은 14일 부천체육관에서 열린 KB스타뱅킹 2026-2027 여자프로농구 정규리그 원정 경기에서 하나은행을 87-73으로 꺾었다.

[서울=뉴스핌] 신한은행의 신지현. [사진 = WKBL] 2026.11.14 wcn05002@newspim.com

이날 승리로 신한은행은 3승 1패를 기록하며 용인 삼성생명, 아산 우리은행과 함께 공동 1위에 올랐다. 반면 하나은행은 개막 후 4연패에 빠지며 최하위에 머물렀다.

승리의 주역은 신지현이었다. 신지현은 3점슛 4개를 포함해 18점 4어시스트를 기록하며 공격을 이끌었다. 홍유순도 3점슛 3개를 포함해 17점 5리바운드로 활약했고, 김지영은 3점슛 2개를 곁들이며 13점을 보탰다. 신한은행은 주전 5명이 모두 두 자릿수 득점을 올리는 고른 활약을 펼쳤다.

특히 이날 신한은행은 3점슛 13개를 성공시키며 하나은행 수비를 무너뜨렸다. 경기 전까지 이번 시즌 3점슛 성공률 23.5%로 리그 최하위에 머물렀던 것과는 전혀 다른 모습이었다.

경기 초반에는 치열한 접전이 펼쳐졌다. 신한은행은 노구치 사쿠라의 바스켓카운트와 김지영, 박진영의 득점을 앞세워 공격을 전개했다. 하나은행은 양인영의 골밑 공격과 이이지마 사키의 중거리 슈팅으로 맞섰다.

2쿼터 들어서는 하나은행이 주도권을 잡았다. 양인영이 골밑에서 존재감을 드러냈고, 김수인과 정현도 외곽에서 힘을 보탰다. 신한은행은 사쿠라가 전반에만 10점, 김지영이 8점을 기록하며 버텼지만 턴오버 7개를 범하며 공격 흐름이 끊겼다.

하나은행은 양인영이 전반에 9점 5리바운드를 기록한 데 힘입어 41-39로 앞선 채 전반을 마쳤다.

[서울=뉴스핌] 신한은행의 홍유순. [사진 = WKBL] 2026.11.14 wcn05002@newspim.com

승부의 흐름은 3쿼터부터 달라졌다. 신한은행은 박진영의 돌파 득점과 신지현의 외곽포를 앞세워 추격에 나섰다. 특히 쿼터 막판 김진영과 홍유순, 신지현이 연달아 3점슛을 성공시키며 순식간에 전세를 뒤집었다. 신한은행은 64-62로 앞선 채 3쿼터를 마무리하며 역전에 성공했다.

4쿼터에는 신한은행의 수비와 외곽 공격이 동시에 살아났다. 신한은행은 쿼터 초반 하나은행의 공격을 강하게 압박하며 약 6분 동안 상대 득점을 단 2점으로 묶었다. 그 사이 신지현이 경기 종료 5분 53초를 남기고 3점슛을 꽂았고, 홍유순도 곧바로 외곽포를 터뜨리며 75-64로 격차를 벌렸다. 박진영의 돌파 득점까지 더해지면서 점수 차는 79-64까지 벌어졌다.

하나은행은 박소희와 정현을 앞세워 추격을 시도했지만 신한은행의 기세를 꺾지 못했다. 종료 2분 7초 전에는 김지영이 상대 공을 가로챈 뒤 골밑 득점까지 성공시키며 81-69를 만들어 승기를 굳혔다.

하나은행에서는 양인영이 18점 9리바운드, 정현이 13점 4리바운드로 분전했지만 후반 수비가 무너지며 시즌 첫 승을 다음 기회로 미뤘다.

반면 신한은행은 전반의 부진을 딛고 후반에만 48점을 몰아치며 역전승을 완성했다. 지난 시즌 최하위였던 신한은행은 시즌 초반 3승을 거두며 선두권 경쟁에 뛰어들었다.

wcn05002@newspim.com