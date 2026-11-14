[핌in장충] '셧아웃 승리'에도 만족 없는 GS칼텍스 이영택 감독 "전체적으로 흔들렸다"

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[장충=뉴스핌] 한지용 기자 = 여자 프로배구 '디펜딩 챔피언' GS칼텍스 이영택 감독이 SOOP 수퍼스를 상대로 완승을 거뒀지만, 경기력 측면에서 만족하지 않았다.

GS칼텍스는 14일 서울 장충체육관에서 열린 HK흥국금융 2026-2027 V리그 여자부 1라운드 SOOP과의 홈경기에서 3-0(26-24 25-18 25-17)으로 승리했다. GS칼텍스는 SOOP을 4연패로 몰아넣고 3승 1패(승점 9)를 기록하며 2위로 올라섰다.

[서울=뉴스핌] GS칼텍스 이영택 감독이 14일 서울 장충체육관에서 열리는 HK흥국금융 2026~2027 V리그 여자부 1라운드 SOOP과의 홈경기를 앞두고 인터뷰하고 있다. [사진=KOVO] 2026.11.14 football1229@newspim.com

경기 후 이 감독은 "전체적으로 많이 흔들렸다. 좋은 경기력은 아니었다"며 "상대 주포 오드리아나 피츠모리스(등록명 오드리아나) 선수가 빠져서 수월하게 풀어 나갈 수 있었던 것 같다"고 돌아봤다.

오드리아나는 훈련 도중 왼쪽 발목을 다쳐 이날 경기 결장했다. 목발을 짚은 채 경기장에 등장했고, 관중석에서 팀 패배를 지켜봤다.

다만 상대 주포가 빠진 상황에서 GS칼텍스는 모든 세트에서 초반 리드를 허용하며 불안하게 경기를 출발했다. 세트 후반에는 승리를 지켰지만, 사령탑 입장에서는 만족할 수 없는 흐름이었다.

리시브에 대한 지적도 이어졌다. 이 감독은 "전체적으로 리시브가 많이 흔들렸다. 서브가 강하다고 생각은 안했는데 길이 측면에서 고전해 리시버들의 리듬이 안 좋았다"고 말했다.

이어 세터 김지원의 초반 고전에 대해서는 "나쁜 리시브가 많이 가다 보니 조금 어려웠는데, 시간이 지나면서 감을 찾는 모습이었다"고 설명했다.

다만 팀 블로킹 부문에서는 만족감을 표현했다. GS칼텍스는 팀 블로킹 45개로 이 부문 여자부 전체 1위를 달리고 있다. 이날 경기에서도 미들 블로커 오세연이 8개의 블로킹을 기록하며 팀 승리를 이끌었다.

[장충=뉴스핌] GS 칼텍스오세연이 14일 서울 장충체육관에서 열린 HK흥국금융 2026~2027 V리그 여자부 1라운드 SOOP과의 홈경기에서 블로킹 성공 직후 기뻐하고 있다. [사진=KOVO] 2026.11.14 football1229@newspim.com

이 감독은 "제가 미들 블로커들에게 신경을 많이 쓰고 있다. 선수들이 많이 성장한 거 같다. 공격수들이 잘하는 것과는 다른 기분인 것 같다"며 웃었다.

이어 "경험이 쌓이면서 좋아지고 있다. 그리고 우리 선수들 서브가 잘 들어가는 것과 사이드에서 자리를 잘 잡아줬던 게 주효했던 것 같다"고 덧붙였다.

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