[핌in장충] '오세연 8블로킹' GS칼텍스, 오드리아나 빠진 SOOP에 셧아웃 승

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[장충=뉴스핌] 한지용 기자 = 여자 프로배구 '디펜딩 챔피언' GS칼텍스가 외국인 주포 오드리아나 피츠모리스(등록명 오드리아나)가 부상으로 이탈한 SOOP 수퍼스를 4연패로 몰아 넣고 연승을 달렸다.

GS칼텍스는 14일 서울 장충체육관에서 열린 HK흥국금융 2026-2027 V리그 여자부 1라운드 SOOP과의 홈경기에서 3-0(26-24 25-18 25-17)으로 승리했다.

[장충=뉴스핌] GS칼텍스 선수단이 14일 서울 장충체육관에서 열린 HK흥국금융 2026~2027 V리그 여자부 1라운드 SOOP과의 홈경기에서 득점 직후 기뻐하고 있다. [사진=KOVO] 2026.11.14 football1229@newspim.com

2연승을 기록한 GS칼텍스는 3승 1패(승점 9)를 기록하며 2위에 자리했다. SOOP은 개막 직후 4연패 수렁에 빠졌다.

GS칼텍스에서는 지젤 실바(등록명 실바)가 공격 성공률 37.14(13/35)%로 다소 아쉬웠지만, 15점으로 팀내 최다 득점을 기록했다. 타나차 쑥쏫(등록명 타나차)도 11점으로 힘을 보탰다. 미들블로커 오세연은 블로킹 8개와 함께 10점을 책임지며 맹활약했다.

GS칼텍스는 어렵게 1세트를 따냈다. 한때 21-22로 뒤졌던 GS칼텍스는 SOOP 미들 블로커 쉬에이즈(등록명 이즈쉬에)의 서브 범실로 균형을 맞췄다. 그러나 오세연의 블로킹 터치넷과 상대 서브 에이스를 막지 못해 세트포인트를 허용했다.

[장충=뉴스핌] GS칼텍스 오세연이 14일 서울 장충체육관에서 열린 HK흥국금융 2026~2027 V리그 여자부 1라운드 SOOP과의 홈경기에서 블로킹 성공 직후 기뻐하고 있다. [사진=KOVO] 2026.11.14 football1229@newspim.com

위기에서 타나차가 퀵오픈에 성공했고, 교체 투입된 김효임이 서브 에이스로 24-24로 균형을 맞췄다. 듀스에서는 SOOP 고의정의 공격을 오세연이 블로킹으로 막았고, 김효임의 서브 에이스가 나오며 GS칼텍스가 챙겼다.

2세트에서는 분위기를 끌어올렸다. 초반 4-8로 밀렸으나, 권민지, 타나차, 실바의 삼각편대 활약에 힘입어 10-8로 경기를 뒤집었다. 이후 GS칼텍스는 경기를 안정적으로 운영했고, 교체 투입된 '주장' 유서연이 마지막 점수를 책임지며 25-18로 승리했다.

3세트 리드를 허용하며 출발한 GS칼텍스는 5-7에서 블로킹 3개를 기록한 오세연을 앞세워 단숨에 12-7까지 앞섰다. 리드를 지킨 GS칼텍스는 23-17에서 오세연의 블로킹과 SOOP 박연화의 공격이 빗나가며 셧아웃 승리를 거뒀다.

[장충=뉴스핌] SOOP 오드리아나 피츠모리스가 14일 서울 장충체육관에서 열린 HK흥국금융 2026~2027 V리그 여자부 1라운드 원정경기 GS칼텍스전에서 부상으로 결장했다. [사진=KOVO] 2026.11.14 football1229@newspim.com

SOOP은 '주포' 오드리아나가 왼쪽 발목 부상으로 결장하는 변수가 발생한 가운데 이즈쉬에가 12점을 기록했지만, 역부족이었다. 고의정과 고예림은 각각 9점과 7점에 그쳤다.

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