[핌in장충] '오세연 8블로킹' GS칼텍스, 오드리아나 빠진 SOOP에 셧아웃 승

AI 핵심 요약beta
- GS칼텍스가 14일 오드리아나가 결장한 SOOP을 3-0으로 꺾었다
- GS칼텍스는 2연승으로 3승 1패 승점 9점의 2위에 올랐다
- 오세연이 블로킹 8개 포함 10점으로 승리를 이끌었다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[장충=뉴스핌] 한지용 기자 = 여자 프로배구 '디펜딩 챔피언' GS칼텍스가 외국인 주포 오드리아나 피츠모리스(등록명 오드리아나)가 부상으로 이탈한 SOOP 수퍼스를 4연패로 몰아 넣고 연승을 달렸다.
GS칼텍스는 14일 서울 장충체육관에서 열린 HK흥국금융 2026-2027 V리그 여자부 1라운드 SOOP과의 홈경기에서 3-0(26-24 25-18 25-17)으로 승리했다.
2연승을 기록한 GS칼텍스는 3승 1패(승점 9)를 기록하며 2위에 자리했다. SOOP은 개막 직후 4연패 수렁에 빠졌다.
GS칼텍스에서는 지젤 실바(등록명 실바)가 공격 성공률 37.14(13/35)%로 다소 아쉬웠지만, 15점으로 팀내 최다 득점을 기록했다. 타나차 쑥쏫(등록명 타나차)도 11점으로 힘을 보탰다. 미들블로커 오세연은 블로킹 8개와 함께 10점을 책임지며 맹활약했다.
GS칼텍스는 어렵게 1세트를 따냈다. 한때 21-22로 뒤졌던 GS칼텍스는 SOOP 미들 블로커 쉬에이즈(등록명 이즈쉬에)의 서브 범실로 균형을 맞췄다. 그러나 오세연의 블로킹 터치넷과 상대 서브 에이스를 막지 못해 세트포인트를 허용했다.
위기에서 타나차가 퀵오픈에 성공했고, 교체 투입된 김효임이 서브 에이스로 24-24로 균형을 맞췄다. 듀스에서는 SOOP 고의정의 공격을 오세연이 블로킹으로 막았고, 김효임의 서브 에이스가 나오며 GS칼텍스가 챙겼다.
2세트에서는 분위기를 끌어올렸다. 초반 4-8로 밀렸으나, 권민지, 타나차, 실바의 삼각편대 활약에 힘입어 10-8로 경기를 뒤집었다. 이후 GS칼텍스는 경기를 안정적으로 운영했고, 교체 투입된 '주장' 유서연이 마지막 점수를 책임지며 25-18로 승리했다.
3세트 리드를 허용하며 출발한 GS칼텍스는 5-7에서 블로킹 3개를 기록한 오세연을 앞세워 단숨에 12-7까지 앞섰다. 리드를 지킨 GS칼텍스는 23-17에서 오세연의 블로킹과 SOOP 박연화의 공격이 빗나가며 셧아웃 승리를 거뒀다.
SOOP은 '주포' 오드리아나가 왼쪽 발목 부상으로 결장하는 변수가 발생한 가운데 이즈쉬에가 12점을 기록했지만, 역부족이었다. 고의정과 고예림은 각각 9점과 7점에 그쳤다.
football1229@newspim.com