[프로농구] 허웅 4쿼터에만 11점 펄펄...KCC, SK 잡고 4연승

현대모비스, LG 꺾고 4연패 탈출

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 프로농구 부산 KCC가 에이스 허웅의 '클러치 맹활약'을 앞세워 난적 서울 SK를 제압하고 4연승을 달렸다.

KCC는 14일 부산사직체육관에서 열린 2026~2027시즌 KCC 프로농구 정규리그 홈 경기에서 SK를 75-70으로 꺾었다. 7연패 부진을 딛고 4연승을 질주한 KCC는 6승 8패를 기록하며 수원 KT, 대구 한국가스공사, 창원 LG와 함께 공동 5위로 도약했다. 연패에 빠진 SK(6승 5패)는 원주 DB에 밀려 4위로 한 계단 내려앉았다.

경기 내내 팽팽한 공방전이 이어진 가운데 승부처인 4쿼터에 허웅의 '원맨쇼'가 빛났다. 이날 허웅은 3점슛 4개를 포함해 양 팀 통틀어 가장 많은 23점을 폭발하며 팀을 승리로 이끌었다. 특히 SK가 매섭게 추격해 오던 4쿼터에만 무려 11점을 몰아넣었다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = KCC 에이스 허웅이 14일 2026~2027시즌 KCC 프로농구 정규리그 SK와의 홈 경기에서 슛하고 있다. [사진=KBL] 2026.11.14 psoq1337@newspim.com

KCC는 2쿼터 루이스 킹과 숀 롱의 쌍끌이 활약에 힘입어 주도권을 잡았고 전반을 42-31로 앞서며 마쳤다. 3쿼터 한때 13점 차까지 격차를 벌렸으나 SK의 거센 반격에 밀려 4쿼터 막판 동점을 허용하며 위기를 맞았다. 하지만 허웅이 해결사로 나섰다. 65-61로 앞선 상황에서 외곽포를 꽂아 넣은 데 이어 SK가 66-66 동점을 만들자 종료 1분 18초를 남기고 동생 허훈의 패스를 받아 환상적인 '딥쓰리(장거리 3점포)'를 성공시키며 다시 흐름을 가져왔다.

이어 종료 43초 전에는 직접 골밑을 파고들어 레이업 슛과 함께 추가 자유투까지 얻어내며 승부에 쐐기를 박았다. KCC는 숀 롱(18점 12리바운드)과 루이스 킹(14점), 허훈(10점 4어시스트)의 지원사격 속에 끝까지 리드를 지켜냈다.

창원체육관에서 열린 경기에서는 최하위 울산 현대모비스가 창원 LG를 79-78로 물리치고 4연패에서 탈출했다. 4승 10패가 된 현대모비스는 10위에 머물렀고 LG(6승 8패)는 공동 5위로 내려앉았다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 현대모비스 오마리 스펠맨이 14일 2026~2027시즌 KCC 프로농구 정규리그 LG와의 원정 경기에서 점프슛하고 있다. [사진=KBL] 2026.11.14 psoq1337@newspim.com

팽팽했던 전반 이후 후반에 돌입한 두 팀이 엎치락뒤치락 역전과 재역전을 반복했다. 3쿼터 중간 LG는 57-46으로 11점 차까지 달아났지만 마지막에 웃은 건 현대모비스였다. 종료 35초 전 스펠맨이 2점슛을 넣어 78-77 역전을 이뤘고 이우석이 파울로 얻은 자유투로 79-77까지 달아났다. LG는 종료 1초 전 아치 굿윈이 파울로 자유투 두 개를 얻어 동점 기회를 얻었지만 두 번째 자유투가 림을 외면해 1점차 패배의 쓴맛을 봤다.

현대모비스는 오마리 스펠맨이 27점 10리바운드로 골밑을 지배했고 박무빈이 10점 11리바운드로 더블더블을 작성하며 승리를 이끌었다.

psoq1337@newspim.com