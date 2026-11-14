[프로농구] '이해란 더블더블' 삼성생명, 박지수 돌아온 KB에 79-72

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 용인 삼성생명이 부상에서 돌아온 박지수를 앞세운 청주 KB를 상대로 접전 끝에 웃으며 공동 선두로 도약했다.

삼성생명은 14일 용인실내체육관에서 열린 KB스타뱅킹 2026~2027 여자프로농구 정규리그 홈 경기에서 KB를 79-72로 꺾었다. 2연승을 달린 삼성생명은 3승 1패를 기록하며 아산 우리은행과 함께 공동 1위 자리에 올랐다. 반면 2연패에 빠진 KB는 5위로 처졌다.

이날 경기의 최대 화두는 단연 KB 박지수의 복귀였다. 햄스트링 통증을 털고 코트에 돌아온 박지수는 출전 시간 제한에도 불구하고 '골밑 여제'다운 위력을 유감없이 뽐냈다. 박지수는 이날 19점 15리바운드 3어시스트를 기록하며 골밑을 든든하게 지켰다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = KB의 기둥 박지수가 14일 2026~2027 여자프로농구 정규리그 삼성생명과의 원정 경기에서 득점을 올리고 환하게 웃고 있다. [사진=WKBL] 2026.11.14 psoq1337@newspim.com

경기 초반은 삼성생명이 높이의 우위를 살려 주도권을 잡았다. 강유림의 트렌지션 득점과 김아름의 외곽포로 기선을 제압했다. 하지만 박지수가 투입되면서 KB가 거세게 반격했다. KB는 박지수의 장악력을 발휘해 순식간에 승부를 뒤집었다. 2쿼터 종료 직전에는 강유림이 극적인 '버저비터'를 터뜨리며 삼성생명이 36-30으로 앞선 채 전반을 마쳤다.

3쿼터 중반까지 점수 차를 벌리며 달아나던 삼성생명은 다시 한번 박지수를 중심에 둔 KB의 거센 추격에 흔들렸다. KB는 박지수의 골밑 득점과 나윤정, 송윤하의 지원사격을 묶어 3쿼터 종료 시점 54-54 동점을 만들었다.

운명의 4쿼터. 치열한 공방전 속에서 삼성생명의 집중력이 빛났다. 삼성생명은 빠른 공수 전환으로 활로를 뚫었다. 62-67로 뒤진 상황에서 김아름이 과감한 속공 3점슛을 꽂아 넣으며 불씨를 살렸다. 이어 '에이스' 이해란이 연속 득점과 수비 리바운드로 골밑을 지배했고 경기 종료 1분여 전에는 미야사카 모모나가 쐐기 3점슛을 터뜨리며 승기를 잡았다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 이해란(가운데) 등 삼성생명 선수들이 14일 2026~2027 여자프로농구 정규리그 KB와의 홈 경기에서 득점을 올리고 기뻐하고 있다. [사진=WKBL] 2026.11.14 psoq1337@newspim.com

KB는 경기 종료 10초를 남기고 나윤정이 3점슛을 성공시키며 2점 차까지 쫓아왔지만, 삼성생명은 침착하게 파울 작전을 이겨내고 승리에 마침표를 찍었다.

삼성생명은 이해란이 18점 12리바운드 4어시스트 4스틸로 더블더블을 작성했고 김아름이 3점슛 5개를 포함해 19점을 폭발하며 승리를 이끌었다. KB는 박지수와 송윤하(16점), 허예은(12점 10어시스트)이 분전했으나 4쿼터 막판 수비 난조를 극복하지 못했다.

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