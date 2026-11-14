[핌in장충] GS칼텍스 이영택 감독, OH 권민지 향한 신뢰..."본인이 주전인 이유 잘 알아"

[장충=뉴스핌] 한지용 기자 = 여자 프로배구 GS 칼텍스 이영택 감독이 SOOP 수퍼스 외국인 공격수 오드리아나 피츠모리스(등록명 오드리아나)의 부상 소식에도 안일한 모습이 나와선 안 된다고 선수단에 주문했다.

이 감독은 14일 서울 장충체육관에서 열리는 HK흥국금융 2026~2027 V리그 여자부 1라운드 SOOP과의 홈경기를 앞두고 "오드리아나 부상 소식을 접했다. 선수들이 방심 아닌 방심을 할 수 있고 안일한 모습이 나올 수 있으나, 그래선 안 된다고 수 차례 강조했다"고 말했다.

[서울=뉴스핌] GS 칼텍스 이형택 감독이 14일 서울 장충체육관에서 열리는 HK흥국금융 2026~2027 V리그 여자부 1라운드 SOOP과의 홈경기를 앞두고 인터뷰하고 있다. [사진=KOVO] 2026.11.14 football1229@newspim.com

이날 오드리아나는 목발을 짊어진 채 구단 스태프의 도움을 받으며 경기장에 들어섰다. SOOP 김세진 감독에 따르면 오드리아나의 왼쪽 발목이 접질려 상태가 좋지 않다. 오는 16일 정밀 검사 결과에 따라 교체까지 고려해야 할 상황이다.

주포 오드리아나는 팀의 공격을 책임지고 있다. 이번 시즌 56점을 기록하며 팀내 최다 득점자로 이름을 올리고 있다.

상대 주포가 빠졌기 때문에 GS칼텍스 입장에서는 다소 행운이 따른 셈이다. 하지만 이 감독은 안일한 분위기로 경기에 임해서는 안 된다고 주문하며 승리를 다짐했다.

한편 이 감독은 2001년생 아웃사이드 히터 권민지를 주전으로 기용하고 있다. 팀의 주장 유서연이 발목 부상에서 모두 회복했지만, 권민지의 컨디션이 좋다는 판단에서다.

이 감독은 "유서연의 몸 상태는 문제가 없다. 권민지가 좋은 리듬에서 경기를 해주고 있기 때문에 권민지로 계속 간다"며 "권민지를 투입할 때 블로킹 높이가 높아지는 측면이 있다. 안될 때까지 밀어보려고 한다"고 설명했다.

권민지는 3경기 33점, 공격성공률 39.44%를 기록하며 '주포' 지젤 실바(등록명 실바)를 지원하고 있다. 권민지는 180cm의 체격을 갖고 있다. 유서연(174cm)보다 6cm가량 크다.

이어 이 감독은 "권민지가 선발로 나서는 이유를 본인이 잘 알고 있다. 그래서 더욱 경기장에서 보여주려고 노력하고 있는 것 같다"고 덧붙였다.

[서울=뉴스핌] GS 칼텍스 아웃사이드 히터 권민지. [사진=KOVO] 2026.11.14 football1229@newspim.com

SOOP을 공략할 필승법으로는 서브를 꼽았다. 서브 공격력을 높여 상대 리시브를 흔들어 A 패스(세터가 공격을 자유롭게 조립할 수 있는 정확한 리시브)를 줄이는 게 사령탑의 계획이다.

이 감독은 "상대 외국인 선수가 결장해 블로킹 높이 싸움은 비교적 수월할 것으로 보인다"며 "SOOP 쉬에이즈(등록명 이즈쉬에) 선수의 속공을 저희가 집중 블로킹해야 한다. 하지만 서브를 잘 공략해서 상대 리시브를 흔드는 게 중요하다고 본다"고 말했다.

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