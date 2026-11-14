[핌in장충] '오드리아나 부상' SOOP 김세진 감독 "장기 이탈 우려…교체 가능성도 있어"

[장충=뉴스핌] 남정훈 기자 = SOOP 수퍼스에 대형 악재가 발생했다. 외국인 공격수 오드리아나 피츠모리스(등록명 오드리아나)가 훈련 도중 발목을 다치면서 장기 이탈 가능성이 제기됐다. 김세진 감독은 정밀검사 결과에 따라 완전 교체까지 검토하겠다는 입장이다.

김세진 감독이 이끄는 SOOP은 14일 GS칼텍스와 'HK흥국금융 2026~2027 V리그' 여자부 경기를 치른다.

[서울=뉴스핌] SOOP의 외국인 주포 오드리아나가 부상을 당해 14일 열리는 GS칼텍스와의 경기에 출전하지 못한다. [사진 = KOVO] 2026.11.14 wcn05002@newspim.com

경기를 앞두고 취재진과 만난 김 감독은 오드리아나의 부상 소식을 전했다. 오드리아나는 이날 발목에 깁스를 하고 목발을 짚은 모습으로 나타났다.

김 감독은 "어제 훈련하다가 전새얀 선수의 발을 밟고 왼쪽 발목이 돌아갔다"라며 "정확한 진단은 아직 나오지 않았지만 부상 양상을 봤을 때 조금 길어질 것 같다"라고 밝혔다. 이어 "현재로서는 회복까지 시간이 오래 걸리지 않을까 생각한다"라며 우려를 드러냈다.

문제는 부상 정도에 따라 외국인 선수 교체까지 고려해야 한다는 점이다. SOOP은 시즌 초반부터 외국인 공격수의 공백이라는 예상치 못한 변수에 직면했다.

김 감독은 오드리아나의 일시 대체가 아닌 완전 교체 가능성을 묻는 질문에 "모든 가능성이 열려 있다"라고 답했다.

다만 당장 교체를 결정하지는 않겠다는 입장이다. 그는 "선수가 없다고 해서 다른 팀에서 뛰고 있는 선수를 바이아웃까지 지급하면서 데려오는 것은 큰 부담"이라며 "그렇게 데려온 선수가 그만큼의 경기력을 보여준다는 보장도 없다"라고 설명했다.

[서울=뉴스핌] SOOP의 외국인 주포 오드리아나가 부상을 당했다. [사진 = KOVO] 2026.11.14 wcn05002@newspim.com

이어 "우선적으로 다른 선수들을 알아보고는 있다. 하지만 지금 교체하겠다고 말씀드릴 수는 없다"라고 선을 그었다.

오드리아나의 거취는 정밀검사 결과와 선수 본인의 복귀 의지에 따라 결정될 전망이다. 김 감독은 "월요일에 정밀진단을 받아볼 예정이다. 선수가 빨리 복귀하고 싶다는 의지를 보이고 회복도 가능하다고 판단되면 함께 갈 수도 있다"라며 "반대로 부상이 장기화될 것으로 보인다면 교체도 생각해야 한다"라고 밝혔다.

오드리아나의 이탈은 SOOP에 더욱 뼈아프다. 최근 경기에서 조금씩 경쟁력을 보여주며 반등 가능성을 확인하던 시점에 발생한 부상이기 때문이다.

SOOP은 앞선 두 경기에서 세트를 따내며 경기력을 끌어올리고 있었다. 외국인 공격수 오드리아나 역시 56점을 기록하며 실전 감각과 체력을 회복하는 과정에 있었다.

김 감독은 "지금 경기력이 올라오고 있었다. 체력적인 부분은 경기를 치르면서 좋아지는 것이기 때문에 조금은 기대하고 있었다"라며 "정말 불의의 사고"라고 아쉬워했다.

당장 GS칼텍스전에서는 국내 선수들을 활용해 오드리아나의 공백을 메워야 한다. 김 감독은 "우선 전새얀 투입을 생각하고 있다"며 대체 기용 구상을 밝혔다.

[서울=뉴스핌] SOOP의 김세진 감독. [사진 = KOVO] 2026.11.14 wcn05002@newspim.com

이어 "고의정을 공격에 적극적으로 활용하려면 리시브 부담을 덜어줘야 한다"라며 "오른쪽에 배치하되 공격보다는 리시브 등에서 부담을 나눠주는 방향으로 준비하고 있다"라고 설명했다.

오드리아나가 빠지면서 공격력뿐 아니라 전체적인 포지션 구성에도 변화가 불가피해졌다. 특히 고의정의 공격력을 최대한 살리면서 리시브 부담을 어떻게 분산하느냐가 중요한 과제로 떠올랐다.

김 감독은 최근 팀의 경기력이 나아지고 있다는 점에서 이번 부상을 더욱 아쉬워했다. 그는 "지금 올라오고 있었고 체력도 경기를 하면서 좋아질 것으로 생각했다. 기대를 하고 있었는데 정말 예상하지 못한 사고가 발생했다"라고 거듭 안타까움을 나타냈다.

SOOP은 오드리아나의 정밀검사 결과를 기다리는 동시에 대체 외국인 선수 시장도 살펴봐야 하는 상황이다. 하지만 외국인 선수를 새로 영입하는 과정에는 적지 않은 비용과 위험이 따른다. 특히 시즌 도중 다른 팀에서 뛰고 있는 선수를 영입하려면 바이아웃 등 추가적인 부담이 발생할 수 있다.

김 감독이 교체 가능성을 열어두면서도 신중한 태도를 보이는 이유다. 오드리아나의 회복 여부는 SOOP의 향후 시즌 운영에도 상당한 영향을 미칠 전망이다. 정밀검사에서 어떤 결과가 나오느냐에 따라 기존 선수단으로 버틸지, 새로운 외국인 공격수를 찾을지 결정해야 한다.

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