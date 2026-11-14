[핌in아산] 우리은행 3연승 이끈 김단비 "내가 코트에 있는 이유 있다"

[아산=뉴스핌] 이웅희 기자=아산 우리은행이 3연승을 거두며 단독 선두로 올라섰다. 에이스 김단비가 공수에서 활약하며 중심을 잡아준 덕분이다.

우리은행은 13일 아산 이순신체육관에서 열린 KB스타뱅킹 2026~2027 여자프로농구 정규리그 홈 경기에서 BNK를 53-52로 꺾었다. 개막전 패배 뒤 세 경기를 내리 이긴 우리은행은 3승 1패로 단독 선두에 올랐다.

[아산=뉴스핌] 이웅희 기자=우리은행 김단비가 13일 BNK와의 홈경기에서 결정적인 득점에 성공한 뒤 기뻐하고 있다. [사진=WKBL] 2026.11.13 iaspire@newspim.com

치열한 접전 속에 동점과 역전이 이어진 가운데 김단비가 경기 막판 중거리 슛을 꽂아 우리은행에 다시 리드를 안겼다. 김단비는 경기 종료 직전 천금 같은 공격리바운드도 잡아내는 등 17점 10리바운드 3어시스트로 활약했다.

승리 직후 김단비는 오히려 "내 자신에게 화가 나는 경기였다. 쉬운 슛도 놓치고 자유투도 흘렸다. 아직 많이 부족하다고 느꼈고, 너무 여유가 없었다"며 자책했다.

강이슬 부상 공백 속에 김단비는 체력을 조절하면서 동료들의 공격 기회까지 살피고 있다. 직접 승부를 걸어야 할 때를 판단하는 것도 그의 몫이다.

김단비는 "내가 전반에 몰아치는 경향이 있었다. (강)이슬이가 없다 보니 스스로 체력 조절을 하는 듯 하다. 슛이 안 들어가면 다른 선수들을 보는 경향도 있다. 생각이 많아지는 것 같다. 아직은 왔다 갔다 하는 듯 하다"면서 "이번 시즌 나만 너무 해서는 안 된다고 생각하지만, 그렇다고 너무 안 하는 것도 안 된다"며 웃었다.

이어 "후반에는 내가 해야 할 것은 해야 한다는 생각이다. 공격과 수비, 리바운드부터 해줘야 다른 선수들도 잘 따라올 수 있다"고 말했다.

우리은행 전주원 감독도 "(김)단비가 이제 많이 뛰기도 부담스러운 나이다. 전반에 체력을 안배하고, 후반에 퍼포먼스를 낼 수 있도록 조절해주고 있다"고 설명했다.

[아산=뉴스핌] 이웅희 기자=우리은행 선수들이 13일 BNK와의 홈경기 승리 후 하이파이브를 하고 있다. [사진=WKBL] 2026.11.13 iaspire@newspim.com

에이스의 책임감도 무겁지만 김단비는 "내가 코트에 있는 이유를 보여줘야 한다고 늘 생가갛ㄴ다. 보여줄 때까지는 보여주자는 생각으로 뛴다. 그것이 경기에 많이 도움이 된다"고 강조했다.

이날 승리의 주역으로 주목받은 김단비이지만 "선수들을 보면서 후반에 더 힘을 내야겠다고 생각한다"면서 자신이 쉬는 동안 코트를 지켜준 동료들에게도 공을 돌렸다.

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