[APBC] '1회 11득점 폭발' 일본, 호주에 콜드게임 승…한국, 대만만 잡으면 결승행

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[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 일본이 호주를 상대로 무려 16점을 폭발시키며 2026 아시아프로야구챔피언십(APBC) 결승에 선착했다. 일본의 대승 덕분에 2연패에 빠진 한국도 대만을 꺾으면 결승에 진출할 수 있게 됐다.

일본은 14일 일본 도쿄돔에서 열린 대회 조별리그 최종전에서 호주를 16-1로 제압하고 7회 콜드게임 승리를 거뒀다. 앞서 대만을 5-0, 한국을 9-5로 꺾은 일본은 조별리그 3전 전승을 기록하며 가장 먼저 결승행을 확정했다.

[서울=뉴스핌] 일본 야구 대표팀이 14일 열린 호주와의 APBC 3차전에서 콜드게임 승리를 거뒀다. [사진 = 일본 야구 협회] 2026.11.14 wcn05002@newspim.com

이날 일본의 화력은 경기 시작부터 폭발했다. 1회초에만 타자 17명이 타석에 들어서며 무려 11점을 뽑았다. 선두타자 마사키의 볼넷과 무네야마의 안타로 무사 1, 3루 기회를 잡은 일본은 상대 수비 실책으로 선취점을 올렸다.

이후 야마구치와 와타나베의 연속 적시타, 사사키 다이의 내야안타 등으로 점수 차를 벌렸다. 호주 투수진이 밀어내기 볼넷 3개를 연달아 허용하며 스코어는 7-0까지 벌어졌다.

계속된 무사 만루에서는 무네야마가 우중월 만루홈런을 터뜨리며 순식간에 11-0을 만들었다. 호주는 일본 타순이 한 바퀴 도는 동안 아웃카운트조차 잡지 못했다.

일본의 공격은 멈추지 않았다. 2회 마사키의 투런포에 이어 3회 와타나베까지 2점 홈런을 쏘아 올리며 15-0으로 달아났다.

호주는 4회 브렌트 아이데일의 솔로홈런으로 한 점을 만회했지만, 일본은 5회 사사키 다이의 적시타로 다시 점수를 추가했다.

결국 일본은 7회까지 15점 차 리드를 유지하며 콜드게임 승리를 완성했다. 이번 대회 조별리그에서는 7회 이후 10점 차 이상 벌어지면 콜드게임이 선언된다.

[서울=뉴스핌] 일본 야구 대표팀의 야마구치. [사진 = 일본 야구 협회] 2026.11.14 wcn05002@newspim.com

일본의 압승은 한국에도 반가운 소식이다. 한국은 앞서 호주에 7-8, 일본에 5-9로 패하며 2연패에 빠졌다. 그러나 일본이 호주를 대파하면서 결승 진출의 길이 열렸다.

한국이 이날 오후 7시 열리는 대만과의 조별리그 최종전에서 승리하면 한국과 대만, 호주가 나란히 1승 2패로 동률을 이룬다.

동률일 경우에는 득점을 공격 이닝으로 나눈 값에서 실점을 수비 이닝으로 나눈 값을 빼는 TQB(Team Quality Balance)로 순위를 결정한다.

호주는 일본전 대패로 TQB가 -0.640까지 떨어지면서 결승 진출이 좌절됐다. 이에 따라 한국은 대만전에서 점수 차에 관계없이 승리만 거두면 결승에 오른다.

4개국이 참가한 이번 대회는 조별리그 상위 두 팀이 결승에서 우승을 다툰다. 결승전과 3·4위 결정전은 15일 열린다.

wcn05002@newspim.com