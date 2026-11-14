살라흐, A매치 69·70호골…이집트 국가대표 역대 최다 신기록

AI 핵심 요약beta
- 살라흐는 14일 말라위전에서 멀티골로 이집트의 5-0 승리를 이끌었다
- 살라흐는 A매치 70골로 이집트 역대 최다 득점 기록을 세웠다
- 이집트는 2승 1무로 네이션스컵 예선 B조 단독 선두에 올랐다
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[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = '파라오' 무함마드 살라흐(34·트라브존스포르)가 멀티골을 폭발하며 이집트 축구대표팀 역대 최다 득점 신기록을 세웠다.
살라흐는 14일(한국시간) 이집트 카이로의 카이로 국립경기장에서 열린 말라위와의 2027 아프리카 네이션스컵 예선 B조 3차전에서 2골을 몰아치며 이집트의 5-0 대승을 이끌었다. 2승 1무(승점 7)를 기록한 이집트는 B조 단독 선두로 올라섰고 새로 지휘봉을 잡은 알리 마허 감독은 사령탑 데뷔전을 화끈한 대승으로 장식했다.
공격수로 선발 출전한 살라흐의 발끝은 승부가 기운 경기 막판 매섭게 불을 뿜었다. 팀이 3-0으로 앞선 후반 39분 이브라힘 아델의 패스를 감각적인 헤더 슈팅으로 연결해 골망을 흔들었다. 이어 후반 추가시간 5분에는 직접 페널티킥 키커로 나서 침착하게 쐐기골을 터뜨렸다.
2011년 A매치에 데뷔한 살라흐는 이날 69호 골과 70호 골을 연달아 작렬하며 기존 보유자 호삼 하산(69골)을 제치고 이집트 대표팀 역대 최다 득점 단독 1위로 올라섰다. 또한 개인 통산 123번째 A매치에 출전해 하니 람지와 함께 이집트 역대 최다 출전 공동 6위에도 이름을 올렸다.
2027 아프리카 네이션스컵 본선은 내년 6월 19일부터 7월 17일까지 케냐, 탄자니아, 우간다 3개국 공동 개최로 열린다.
psoq1337@newspim.com