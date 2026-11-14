'맨유 구원투수' 포체티노, 미국 축구대표팀과 눈물의 작별

"맨유 감독 거절하기 어려워"...포체티노, 19일 공식 부임

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 잉글랜드 프로축구 프리미어리그(EPL) 맨체스터 유나이티드(맨유)의 새 사령탑으로 선임된 마우리시오 포체티노(54) 감독이 눈물로 미국 남자 축구대표팀과 작별을 고했다.

맨유는 13일(한국시간) 공식 홈페이지를 통해 "포체티노 감독과 계약 기간 2년 6개월에 합의했다"며 "포체티노 감독과 코치진은 미국 대표팀 일정을 마친 뒤 오는 19일부터 팀을 이끌 예정"이라고 발표했다. 올 시즌 EPL 10경기에서 단 1승에 그치며 강등권인 18위로 추락하고 잉글랜드풋볼리그(EFL)컵에서도 조기 탈락한 맨유는 전날 마이클 캐릭 감독을 전격 경질한 데 이어 곧바로 포체티노 감독을 소방수로 낙점했다. 스포츠 전문매체 '디 애슬레틱'은 맨유가 계약 기간이 남은 포체티노 감독을 데려오기 위해 미국축구협회에 1000만 달러(약 133억 원) 이상의 보상금을 지급한다고 전했다.

부임 확정 직후 미국 조지아주 페이엇빌의 대표팀 훈련센터에서 기자회견을 연 포체티노 감독은 끝내 감정을 주체하지 못하고 눈물을 쏟았다. 신디 팔로 콘 미국축구협회장과 JT 배트슨 최고경영자(CEO) 등 협회 관계자들이 배석한 자리에서 그는 "지난 2년간 이 가족의 일원으로 함께해 정말 행복했고 감사하다"며 눈물을 닦았다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 마우리시오 포체티노 감독이 13일(현지시간) 미국 조지아주 페이엇빌의 미국 대표팀 훈련센터에서 기자회견에서 눈물을 흘리고 있다. [사진=가디언] 2026.11.14 psoq1337@newspim.com

지난 8월 2030년 월드컵까지 4년 재계약을 맺은 지 불과 3개월 만에 팀을 떠나게 된 배경에 대해서는 솔직한 속내를 털어놨다. 포체티노 감독은 "미국을 떠나는 것은 지도자 경력에서 가장 어려운 결정이었다"면서도 "우리는 프로이고 다음 단계를 찾아 꿈을 이뤄야 한다. 감독 생활을 하면서 맨유를 맡을 기회는 좀처럼 오지 않으며, 그런 기회가 오면 거절하기 어렵다"고 설명했다. 이어 "지난 8일 처음 맨유행 이야기를 들은 뒤 가장 먼저 협회와 투명하게 상의했고 합의가 이뤄진 12일 선수들과 스태프에게 직접 소식을 전했다. 내 선택을 지지하고 이해해 준 선수들에게 깊이 감사한다"고 덧붙였다.

2024년 코파 아메리카 조별리그 탈락 이후 미국 지휘봉을 잡은 포체티노 감독은 올해 북중미 월드컵에서 조 1위로 16강 진출을 이끌며 지도력을 인정받았다. 재계약 이후에도 신예들을 대거 발탁하며 평가전 4연승을 질주했다. 콘 협회장은 "포체티노 감독 부임 이후 미국 축구는 2년 전보다 훨씬 강해졌다"며 공로를 치하했다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 마우리시오 포체티노 감독이 13일(현지시간) 미국 조지아주 페이엇빌의 미국 대표팀 훈련센터에서 기자회견에서 눈물을 흘리고 있다. [사진=미국축구협회 SNS] 2026.11.14 psoq1337@newspim.com

포체티노 감독은 오는 14일과 17일 열리는 아이티와의 북중미카리브축구연맹(CONCACAF) 네이션스리그 8강 1·2차전까지 미국 대표팀 벤치를 지킨다. 이후 영국 맨체스터로 건너가 팀을 정비한 뒤 22일 숙적 리버풀과의 원정 경기에서 맨유 사령탑 데뷔전을 치른다.

경질된 캐릭 전 감독은 소셜미디어를 통해 "내가 사랑하는 맨유를 지휘하는 엄청난 특권을 누렸다"며 "이를 경험할 수 있는 사람은 극히 드물기에 진심으로 감사하게 생각한다"고 작별 인사를 남겼다.

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