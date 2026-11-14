여자 축구대표팀, 월드컵 대비 스페인 전훈…카탈루냐·벨기에와 평가전

AI 핵심 요약beta
- 한국 여자축구대표팀은 24일부터 12월 3일까지 스페인 전지훈련을 진행했다
- 대표팀은 28일 카탈루냐, 12월 2일 벨기에와 친선경기를 치른다
- 이번 원정은 2027 브라질 여자월드컵 조 추첨 전 마지막 실전 무대다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 신상우 감독이 이끄는 한국 여자 축구대표팀이 2027 국제축구연맹(FIFA) 브라질 여자 월드컵 본선을 겨냥해 스페인 전지훈련에 나선다. 대한축구협회는 14일 "여자 대표팀이 11~12월 FIFA 여자 A매치 기간을 맞아 오는 24일부터 12월 3일까지 스페인 카탈루냐에서 전지훈련을 진행한다"고 밝혔다. 대표팀은 현지에서 조직력을 다지며 두 차례 친선경기를 치른다.
첫 스파링 파트너는 카탈루냐 대표팀이다. 대표팀은 오는 28일 오후 8시(이하 한국시간) 바르셀로나의 에스타디 나르시스 살라에서 유관중 경기로 카탈루냐와 격돌한다. 카탈루냐축구협회는 FIFA 가맹국이 아니어서 공식 A매치로 인정받지는 못한다. 하지만 세계 최강급 전력을 자랑하는 FC바르셀로나 소속 선수들을 비롯해 스페인과 유럽 주요 1부 리그에서 활약하는 정예 멤버들이 대거 포진해 있어 최상의 실전 점검 무대가 될 전망이다.
나흘 뒤인 12월 2일에는 카탈루냐주에서 벨기에와 공식 A매치를 치른다. 킥오프 시간과 세부 경기 장소는 추후 확정된다. FIFA 랭킹 17위인 한국은 20위 벨기에보다 세 계단 위에 있다. 역대 전적에서는 2전 1승 1패로 팽팽히 맞서고 있다. 2015년 키프로스컵에서는 1-1 무승부 뒤 승부차기에서 이겼고 2023년 잉글랜드 아널드 클라크컵에서는 1-2로 패했다.
이번 스페인 원정은 월드컵 조 추첨을 앞두고 치르는 마지막 실전 무대다. 2027 브라질 여자 월드컵 조 추첨식은 12월 12일 오전 2시 30분 브라질 리우데자네이루 현대미술관에서 열린다. 개최국 브라질을 제외한 본선 진출국들은 12월 7일 발표되는 FIFA 랭킹을 기준으로 4개 포트에 배정된 뒤 4개 팀씩 8개 조로 나뉜다.
psoq1337@newspim.com