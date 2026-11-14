'손흥민 풀타임' 고집한 모레노…'이름값 축구'가 부른 참패

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 한국 축구가 13일 사우디아라비아에 21년 만에 패했다. 2-3이라는 스코어도 충격이지만 주장 손흥민(LAFC)을 90분 내내 기용한 로베르트 모레노 임시 감독의 선수 운용 역시 도마에 올랐다.

손흥민은 한국 축구의 상징이다. 대표팀 역대 최다 득점자로 오랜 시간 공격을 이끌었고 주장으로서 팀의 중심을 잡아왔다. 그러나 과거의 업적이 현재의 경기력까지 보장하지는 않는다. 대표팀 유니폼을 입는 순간 모든 선수는 이름값이 아니라 경기력으로 평가받아야 한다.

손흥민은 오현규와 함께 최전방 투톱으로 선발 출전했다. 그러나 공격의 중심 역할을 맡고도 결정적인 장면을 만들어내지 못했다. 전반 20분 황희찬의 침투 패스를 받아 시도한 왼발 슈팅은 골문을 벗어났다. 후반 21분에는 상대 골키퍼의 치명적인 패스 실수로 절호의 득점 기회를 잡았지만 오른발 슈팅이 크로스바 위로 크게 넘어갔다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 로베르트 모레노 임시 감독. [사진=KFA] 2026.11.14 psoq1337@newspim.com

후반 38분에는 드리블로 페널티박스 안까지 진입하고도 마지막 터치가 길어지면서 공격 기회를 놓쳤다. 상대 페널티박스 안에서 양 팀 통틀어 가장 많은 9차례 볼을 터치했지만 슈팅 2개는 모두 골문을 외면했다. 유효 슈팅은 없었다.

손흥민의 부진은 이날 갑자기 나타난 문제가 아니다. 2026시즌 MLS 정규리그에서 31경기 7골 15도움을 기록했지만 기대득점은 12.38골이었다. 기대득점과 실제 득점의 차이는 -5.38골로, 후스코어드닷컴 집계 대상 763명 가운데 최하위였다. 동료에게 기회를 만들어주는 능력은 유지했지만 마무리에서는 기대에 미치지 못했다.

국내 축구 전문가들은 손흥민이 갖고 있는 상징성이나 앞으로 대표팀에서 어떤 기여를 할 것인가 하는 논쟁과 손흥민이 모든 경기를 풀타임으로 뛰어야 하느냐는 문제는 다르다고 말한다. 손흥민을 빼라는 것이 아니라 손흥민을 어떻게 활용해야 대표팀 전체의 경쟁력을 높일 수 있느냐는 문제다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 손흥민 . [사진=KFA] 2026.11.14 psoq1337@newspim.com

모레노 감독 손흥민의 풀타임 기용에 대한 질문에 "특정 선수에 대해 개별적으로 언급하고 싶지 않다"면서도 "우리는 가장 적절하다고 판단한 라인업을 선택했고, 손흥민을 계속 경기장에 남겨둔 결정은 옳았다"고 밝혔다.

감독의 선수 기용에는 전술적 판단과 선수 보호, 경기 흐름 등 여러 변수가 작용한다. 손흥민이 부진했다고 무조건 교체했어야 한다고 단정할 수는 없다. 그러나 이날 손흥민은 결정적인 기회를 연이어 놓쳤고 한국은 공격의 돌파구를 찾지 못했다. 그럼에도 교체 카드를 활용하지 않은 이유에 대한 설명은 충분하지 않았다.

대표팀은 일부 스타 선수에 맞춰 운영되는 팀이 아니다. 다가올 국제대회를 준비하고 새로운 전력을 발굴해야 하는 조직이다. 손흥민과 황희찬, 이재성, 황인범 등 기존 주축 선수들의 경험은 소중하지만 이들에게만 의존하는 운영으로는 미래를 준비하기 어렵다.

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