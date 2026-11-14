득점 기회 놓친 손흥민 "역할 못 해 속상...동료들에게 미안"

A매치 60호골 불발..." 카타르전 잘 준비"

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 한국 축구 대표팀의 '캡틴' 손흥민(LAFC)이 사우디아라비아와의 평가전에서 결정적인 득점 기회를 놓친 뒤 동료들에게 미안함을 전했다.

손흥민은 13일(한국시간) 카타르 도하의 자심 빈 하마드 스타디움에서 열린 사우디아라비아와 평가전에서 2-3으로 패한 뒤 취재진을 만났다. 손흥민은 "기회가 왔을 때 결정적인 역할을 해줘야 하는데 오늘은 그런 역할을 못 해서 선수들에게 많이 미안하다"며 "이런 부분 때문에 항상 스스로 많이 돌아보게 된다"고 말했다.

이날 손흥민은 오현규(베식타시)와 투톱 스트라이커로 선발 출전해 90분 풀타임을 소화했다. 하지만 기대를 모았던 A매치 개인 통산 60호 골은 터지지 않았다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 손흥민이 13일(한국시간) 사우디아라비아와의 A매치 친선경기에서 상대에게 골을 내준 뒤 아쉬워하고 있다. [사진=KFA] 2026.11.14 psoq1337@newspim.com

가장 뼈아픈 장면은 대표팀이 1-3으로 뒤지던 후반 21분에 나왔다. 사우디 골키퍼가 차낸 공이 페널티지역 중앙 부근의 손흥민 앞에 떨어졌다. 완벽한 찬스를 잡은 손흥민이 오른발 강슛을 때렸으나 공은 크로스바를 훌쩍 넘어갔다.

손흥민은 "노력한 것에 비해 결과가 좋지 않아 많이 아쉽다"며 "원하는 대로 결과가 나오지 않아 안타깝지만 앞으로 더 나아가야 하는 만큼 오는 17일 카타르전 준비를 잘해야 한다"고 강조했다.

로베르트 모레노 감독이 주장의 역할을 주문하며 풀타임 기회를 준 것에 대해서는 "많이 속상한 것은 당연하다"며 "기회가 왔을 때 항상 무조건 골을 넣을 수 있는 건 아니지만 그런 부분이 동료들에게 미안하고 아쉬움으로 남는다"고 털어놨다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 =손흥민. [사진=KFA] 2026.11.14 psoq1337@newspim.com

전·후반 경기력 기복이 크다는 지적에 대해 손흥민은 "결과론적으로 그런 이야기가 나올 수밖에 없다"며 "전반에 우리가 하고자 하는 부분이 잘 풀리지 않았고, 후반에는 추격하는 과정에서 위험 부담이 큰 플레이를 하다 보니 더 잘되는 것처럼 보일 수 있다"고 짚었다.

손흥민은 "축구는 11명이 똑같은 마음을 가져도 결과를 내기 어려운 스포츠"라며 "오늘 좋은 점을 많이 봤는데 결과 때문에 가려지는 게 안타깝다"고 밝혔다. 또한 "선수들이 그라운드에서 정말 많은 소통을 했다"며 "시간이 분명히 해결해 줄 것"이라고 믿음을 보였다. 이날 나온 두 골에 대해 "우리가 원했던 패턴 플레이의 결과이자 상대 분석에 따른 훈련 과정이 나온 긍정적인 부분"이라고 덧붙였다.

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