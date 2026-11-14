모레노호, 42년 만에 사우디전 3실점 패배…오현규·이재성 골에도 무릎

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[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 한국 축구대표팀이 사우디아라비아에 42년 만에 3골을 허용하며 무릎을 꿇었다. 오현규(베식타시)와 이재성(마인츠)이 득점포를 가동했지만 수비진의 잇따른 실책을 극복하지 못했다.

로베르트 모레노 감독이 이끄는 한국은 14일(한국시간) 카타르 도하의 자심 빈 하마드 스타디움에서 열린 사우디아라비아와의 11월 A매치 평가전에서 2-3으로 패했다.

[서울=뉴스핌] 모레노호가 14일 열린 사우디와의 평가전에서 2-3으로 패배했다. [사진 = 대한축구협회] 2026.11.14 wcn05002@newspim.com

한국이 사우디에 패한 것은 2005년 8월 2006 독일 월드컵 아시아 최종예선에서 0-1로 진 이후 21년 만이다. 사우디를 상대로 3골 이상 내준 것도 1984년 로스앤젤레스(LA) 올림픽 최종예선 4-5 패배 이후 42년 만이다.

이날 패배로 한국은 사우디와의 역대 전적에서 5승 9무 6패로 열세에 놓였다. 국제축구연맹(FIFA) 랭킹 32위 한국이 55위 사우디에 당한 뼈아픈 패배였다.

모레노 감독은 4-4-2 포메이션을 가동했다. 손흥민(LAFC)과 오현규가 최전방에 나섰고, 황희찬(샬케)과 이강인(AT 마드리드)이 좌우 측면을 책임졌다. 황인범(포르투)과 박진섭(저장)이 중원을 구성했으며 조현택(울산), 김민재(바이에른 뮌헨), 이한범(클뤼프 브루게), 설영우(아우크스부르크)가 포백을 맡았다. 골문은 김승규(도쿄)가 지켰다.

최근 손흥민과 '96라인'의 불화설이 불거진 이후 처음 치르는 경기였다. 선수단은 앞서 공동 입장문을 통해 단합을 강조했지만, 경기장에서는 기대했던 조직력을 보여주지 못했다.

한국은 전반 초반부터 점유율을 높이며 공격을 전개했으나 상대 압박에 고전했다. 손흥민과 황희찬이 여러 차례 호흡을 맞췄지만 결정적인 득점으로 이어지지 않았다.

전반 20분 황희찬이 중원에서 상대 압박을 벗겨낸 뒤 손흥민에게 침투 패스를 연결했다. 손흥민이 왼발 슈팅을 시도했지만 공은 골문을 벗어났다. 전반 45분에는 이강인이 강력한 오른발 슈팅을 날렸으나 상대 골키퍼의 선방에 막혔다.

[서울=뉴스핌] 모레노호가 14일 열린 사우디와의 평가전에서 오현규의 골에도 2-3으로 패배했다. [사진 = 대한축구협회] 2026.11.14 wcn05002@newspim.com

기회를 살리지 못한 한국은 전반 추가시간 선제골을 허용했다. 사우디의 침투 패스 한 번에 수비 뒷공간이 무너졌고, 골키퍼 김승규마저 달려 나오는 과정에서 미끄러졌다. 마르완 알사하피가 이한범의 태클을 피한 뒤 빈 골문에 공을 밀어 넣었다.

한국은 후반 시작과 함께 반격에 성공했다. 후반 2분 오른쪽 측면을 돌파한 설영우가 문전으로 컷백을 연결했고, 오현규가 오른발 논스톱 슈팅으로 동점골을 터뜨렸다. 지난 9월 에콰도르전 이후 4경기 만에 나온 오현규의 A매치 통산 9호 골이었다.

그러나 기쁨은 오래가지 않았다. 한국은 후반 11분 사우디의 사우드 압둘하미드에게 측면 돌파를 허용한 뒤 모하메드 칸노에게 추가골을 내줬다. 불과 3분 뒤인 후반 14분에는 코너킥 상황에서 압둘라 알암리에게 헤더골까지 허용하며 순식간에 1-3으로 끌려갔다.

후반 21분에는 상대 골키퍼의 킥 실수를 가로챈 손흥민이 결정적인 기회를 잡았지만 오른발 슈팅이 크로스바 위로 벗어났다.

모레노 감독은 오현규, 박진섭, 이한범, 설영우를 빼고 오세훈(시미즈 S펄스), 이재성, 김지수(브렌트포드), 최준(서울)을 동시에 투입하며 변화를 시도했다.

[서울=뉴스핌] 모레노호가 14일 열린 사우디와의 평가전에서 이재성의 골에도 2-3으로 패배했다. [사진 = 대한축구협회] 2026.11.14 wcn05002@newspim.com

교체 효과는 곧바로 나타났다. 후반 22분 황희찬과 이재성이 왼쪽 측면에서 절묘한 연계 플레이를 펼쳤다. 이재성의 힐 패스를 받은 황희찬이 페널티박스 안쪽으로 돌파한 뒤 컷백을 연결했고, 이재성이 침착하게 마무리하며 2-3으로 추격했다.

이후 한국은 공격의 고삐를 당겼다. 후반 34분 이강인의 왼발 슈팅이 골키퍼 정면으로 향했고, 후반 추가시간에는 오세훈이 헤더로 동점골을 노렸지만 골문을 벗어났다. 결국 한국은 한 골 차를 극복하지 못하고 패배를 받아들였다.

이번 경기에서도 모레노호의 고질적인 문제가 드러났다. 후방 빌드업 과정에서 패스가 끊기며 역습을 허용했고, 수비진의 뒷공간 관리와 세트피스 수비에서도 허점을 노출했다.

특히 후반 동점골로 분위기를 끌어올린 직후 3분 사이 두 골을 내준 장면은 수비 조직력의 불안함을 여실히 보여줬다. 모레노 감독은 부임 이후 5경기에서 2승 1무 2패를 기록하게 됐다. 아시안컵 일정 연기로 향후 거취가 불투명한 가운데 이번 패배로 부담은 더욱 커졌다.

한국은 오는 17일 카타르와 중동 원정 2연전의 마지막 경기를 치른다. 사우디전에서 드러난 수비 불안과 조직력 문제를 얼마나 개선하느냐가 마지막 평가전의 핵심 과제로 떠올랐다.

wcn05002@newspim.com