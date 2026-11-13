'스피드스케이팅 기대주' 박채은, 월드컵 1차 여자 1000m 16위…김민선 19위

AI 핵심 요약beta
- 박채은은 13일 월드컵 1차 대회 여자 1000m에서 16위를 기록했다.
- 김민선은 1분 18초 892로 19위에 그쳤다.
- 네덜란드 앙엘 달레만은 1분 14초 073으로 우승했다.
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[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 한국 스피드스케이팅 기대주 박채은(서울일반)이 2026-2027 국제빙상경기연맹(ISU) 월드컵 1차 대회 여자 1000m에서 16위를 기록했다. 한국 여자 빙속 간판 김민선(의정부시청)은 19위에 그쳤다.
박채은은 13일 중국 베이징 국립 스피드스케이팅 경기장에서 열린 대회 첫날 여자 1000m에서 1분 18초 008의 기록으로 결승선을 통과했다.
함께 출전한 김민선은 1분 18초 892로 19위에 머물렀다. 박채은보다 0.884초 느린 기록이다.
우승은 네덜란드의 앙엘 달레만이 차지했다. 달레만은 1분 14초 073을 기록하며 정상에 올랐다. 달레만은 2024 강원 동계 청소년올림픽에서 금메달 3개를 획득한 네덜란드의 차세대 기대주다.
같은 날 열린 여자 3000m 디비전B(2부리그)에서는 박지우(강원도청)가 13위, 임리원(한국체대)이 21위를 기록했다.
남자 5000m 디비전B에 출전한 김승겸(서현고)은 19위에 올랐다. 여자 1000m 디비전B에서는 정희단(의정부시청)이 22위, 남자 1000m 디비전B에서는 구경민(스포츠토토)이 8위로 경기를 마쳤다.
football1229@newspim.com