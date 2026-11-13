[핌in아산] 박혜진·김소니아 이탈, BNK 박정은 감독 "안혜지, 이소희 든든"

AI 핵심 요약beta
- BNK 박정은 감독은 13일 주축 선수들 부상 속 우리은행 원정에 나섰다
- 김소니아는 코뼈 골절로 이탈해 김단비 수비를 팀으로 대비했다
- 안혜지와 이소희가 어린 선수들을 이끌며 팀 중심 역할을 맡았다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[아산=뉴스핌] 이웅희 기자=부산 BNK가 박혜진, 김소니아 등 주축 줄부상 속에 아산 원정길에 올랐다.
BNK 박정은 감독은 13일 아산 이순신체육관에서 열리는 KB스타뱅킹 2026~2027 여자프로농구 우리은행과의 원정경기를 앞두고 "김소니아는 큰 수술을 했다. 다음주 실밥 풀고 봐야할 거 같다. 마스크도 맞췄다"면서 "김소니아가 빠져서, 김단비 수비가 걱정이다. 혼자 수비하는 것보다 팀으로 수비하려고 한다. 김단비 외 나머지 선수를 잘 막는 쪽으로 준비했다"고 말했다.
박혜진은 둔근 통증, 김소니아는 코뼈 골절로 이탈했다. 주전 가드진 안혜지, 이소희 역할이 더 중요해졌다. 박 감독은 "훈련할 때 안혜지, 이소희가 팀내 고참이고, 어린 선수들을 끌어 가야 한다는 책임감을 갖고 있다"면서 "훈련을 할 때도 어린 선수들 훈련까지 잘 끌어주더라. 팀 중심을 잘 잡아주고 있어 든든하다"고 밝혔다.
이날 상대하는 우리은행은 위성우 감독 대신 전주원 감독 체제로 전환했다. 박 감독은 "전체적으로 위(성우) 감독님하고 전 감독 농구도 비슷한 듯 하다. 다만 좀 더 로테이션은 활발한 거 같다. 로테이션 됐을 때 선수들의 역할이 좀 더 다양해진 거 같다"고 밝혔다.
부산을 연고로 하는 BNK는 원정 일정에 부담을 안고 있다. 박 감독은 "원정을 계속 다녀야 한다. 선수들의 컨디션에도 예민할 수밖에 없다. 오는 일요일 (용인)삼성생명전까지 경기하면 1라운드가 끝난다. 그 뒤에 선수들이 돌아오니 1라운드를 잘 마치려고 한다. 오늘 경기 끝나고도 부산으로 가지 않고 바로 용인으로 간다"며 필승 의지를 다졌다.
iaspire@newspim.com