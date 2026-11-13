[APBC] 대만 주전 포수 송자샹, 발목 부상으로 한국전 결장 전망

AI 핵심 요약beta
- 대만 송자샹은 13일 호주전 수비 중 발목을 다쳤다
- 송자샹은 휠체어로 퇴장해 한국전 출전이 불투명해졌다
- 대만은 14일 한국과 결승 진출을 놓고 맞붙는다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 한국 야구대표팀과 맞대결을 앞둔 대만이 주전 포수의 부상이라는 악재를 만났다. 올해 대만프로야구 포수 부문 골든글러브 수상자인 송자샹이 발목을 다치면서 한국전 출전이 불투명해졌다.
송자샹은 13일 일본 도쿄돔에서 열린 2026 아시아프로야구챔피언십(APBC) 호주와의 조별리그 2차전에 8번 타자 포수로 선발 출전했지만 1회말 수비 도중 발목을 다쳐 장샹과 교체됐다.
대만 매체 자유시보에 따르면 송자샹은 경기 종료 후 휠체어를 타고 경기장을 떠났다. 정확한 부상 정도는 아직 확인되지 않았다.
가오즈강 대만 대표팀 감독은 경기 후 "송자샹의 한국전 출전 여부는 정밀 검사 후 결정하겠지만 쉽지 않아 보인다"며 "선수들을 무리시키지 않으려 한다"고 밝혔다.
대만은 이날 호주를 6-4로 꺾고 대회 첫 승을 거뒀다. 전날 일본에 0-5로 완패했던 대만은 1승 1패를 기록하며 결승 진출 가능성을 이어갔다.
대만은 오는 14일 한국과 조별리그 최종전을 치른다. 경기 결과에 따라 결승 진출 여부가 결정될 수 있는 중요한 승부다.
그러나 주전 포수 송자샹의 출전이 불투명해지면서 전력 운영에 차질이 생겼다. 송자샹은 올해 대만프로야구 포수 부문 골든글러브를 수상한 선수로, 대만 대표팀에서도 주전 포수로 활약하고 있다.
대만은 앞선 2017년과 2023년 APBC에서도 한국과 일본에 밀려 결승 진출에 실패했다. 이번 대회에서는 호주전 승리를 발판으로 결승 진출에 도전하지만, 한국전을 앞두고 주전 포수의 부상이라는 변수를 맞았다.
football1229@newspim.com