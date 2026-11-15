동파 취약 30만 세대 위해 보온덮개 29만 장·보온재 1만 개 지원

[서울=뉴스핌] 조수민 기자 = 서울시가 겨울철 한파에 대비해 수도계량기 동파 예방대책을 시행한다고 15일 밝혔다. 동파 피해가 집중되는 복도식 아파트를 중심으로 디지털 계량기 교체를 확대하고, 취약지역 30만 가구에 맞춤형 보온 조치를 실시한다.

서울시에 따르면 지난 겨울(2025년 11월 15일~2026년 3월 15일) 서울에서 발생한 수도계량기 동파는 총 2754건이다. 전년(2046건) 대비 34.6%(708건) 증가했다. 이 가운데 49.1%인 1352건이 복도식 아파트에서 발생했다.

수도계량기 동파 예방 안내 포스터 [사진=서울시]

서울시는 영하 10도 이하의 한파일수가 2024~2025년 겨울 7일에서 2025~2026년 겨울 11일로 늘어난 영향으로 분석했다. 외부 복도에 계량기함이 설치된 복도식 아파트를 중심으로 피해가 집중됐다는 것이다.

이에 서울시는 복도식 아파트를 중심으로 디지털 계량기 교체를 확대한다. 디지털 계량기는 영하 20도에서도 동파되지 않도록 설계된 제품이다. 기존 기계식 계량기와 달리 물 사용량을 표시하는 지시부에 물이 차지 않는 구조다. 수도 사용량을 무선통신으로 자동 전송해 방문 검침 없이 사용량을 확인할 수도 있다.

서울시는 올해 10월까지 복도식 아파트 11만1182가구의 계량기를 교체했다. 2027년까지 총 27만4407가구의 계량기를 순차적으로 교체할 계획이다.

동파 취약지역 30만 가구를 대상으로 맞춤형 보온대책도 추진한다. 주택 구조와 과거 동파 발생 이력 등을 고려해 계량기함 보온덮개 29만 장을 배부한다. 동파에 취약한 계량기함에는 벽체형 보온재 1만 개를 설치한다.

특히 방풍창이 없는 복도식 아파트 등 최근 10년 이내 동파가 발생했거나 유사한 환경에 놓인 1만9000가구에는 두께 8㎜의 보온덮개를 설치한다.

동파 발생 시 신속한 복구를 위한 비상대응체계도 가동한다. 영하 10도 이하의 한파가 이틀 이상 지속될 것으로 예상되는 '경계' 단계부터 24시간 상황실을 운영한다. 서울시설공단, 수도사업소 직원, 누수복구업체 등 최대 467명을 투입해 하루 최대 2329건의 동파 계량기를 교체할 수 있도록 대비한다.

한파 등 자연재해로 수도계량기가 동파된 경우에는 무상으로 교체한다. 다만 보온 조치 미흡이나 계량기 보호통 훼손 등 관리 소홀로 동파가 발생한 경우에는 사용자에게 계량기 대금과 교체비용이 부과될 수 있다.

서울시는 각 가정에서도 계량기함 내부를 헌옷이나 수건 등 마른 보온재로 채우고, 보온재가 젖거나 훼손된 경우 교체할 것을 당부했다. 수도관이 얼었을 때는 따뜻한 수건이나 미지근한 물로 서서히 녹여야 한다. 계량기 지시부가 깨지거나 부풀어 오른 경우에는 무리하게 분해하지 말고 120다산콜재단이나 관할 수도사업소 등에 신고해야 한다.

아울러 시민들의 자발적인 동파 예방 실천을 유도하기 위해 서울아리수본부 SNS에서 헌옷을 활용한 수도계량기 보온 인증 이벤트를 진행한다. 사용하지 않는 헌옷으로 계량기함 내부를 채우고 이를 사진으로 인증하는 방식으로, 생활 속 동파 예방수칙 실천을 확산할 계획이다.

권민 서울아리수본부장은 "겨울철 수도계량기 동파는 사전 예방이 무엇보다 중요한 만큼 취약시설에 대한 점검과 보온 조치를 강화하겠다"며 "시민들께서도 한파가 시작되기 전 계량기함의 보온 상태를 미리 확인하고 동파 예방수칙을 실천해 주시길 바란다"고 말했다.

blue99@newspim.com