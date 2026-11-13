[EPL] '강등권' 맨유, 캐릭 감독 경질 공식 발표…후임 포체티노 유력

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[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 잉글랜드 프로축구 프리미어리그(EPL) 맨체스터 유나이티드가 성적 부진을 이유로 마이클 캐릭(45) 감독을 결국 경질했다. 시즌 개막 10경기에서 단 1승에 그치며 강등권인 18위까지 추락하자 사령탑 교체를 공식 발표했다.

맨유는 12일(현지시간) 구단 공식 홈페이지를 통해 캐릭 감독과의 결별을 공식 발표했다. 구단은 "실망스러운 시즌 초반 성적을 고려해 목표를 달성하려면 변화가 필요하다는 매우 어려운 결론을 내렸다"며 "가능한 한 빨리 후임 감독을 선임하겠다"고 밝혔다.

[리즈 로이터=뉴스핌] 마이클 캐릭 맨유 감독이 지난 10월 18일(한국시간) 영국 리즈의 엘런드 로드에서 열린 2026-2027 EPL 7라운드 리즈와의 원정경기에서 1-1로 비긴 후 팬들에게 인사하고 있다. 2026.10.19 football1229@newspim.com

캐릭 감독은 지난 1월 후벵 아모림 전 감독이 경질된 뒤 임시 사령탑으로 부임했다. 이후 맨유의 반등을 이끌며 2025-2026시즌 리그 3위를 기록했다.

임시 감독으로 부임한 뒤 리그 17경기에서 12승을 거두며 지도력을 인정받은 캐릭 감독은 지난 5월 정식 사령탑에 올랐다. 그러나 약 6개월 만에 지휘봉을 내려놓게 됐다.

맨유는 올 시즌 EPL 개막 10경기에서 1승 5무 4패(승점 8)에 그쳤다. 순위는 20개 구단 가운데 18위로, 강등권까지 추락했다.

영국 BBC는 구단 안팎에서 현재 성적을 용납할 수 없는 수준으로 받아들였으며, 고위 관계자들이 즉각적인 변화가 필요하다는 데 의견을 모았다고 전했다.

이번 경질은 짐 랫클리프 구단주가 모나코에서 오마르 베라다 최고경영자(CEO), 제이슨 윌콕스 등 구단 수뇌부와 회의를 진행한 뒤 결정된 것으로 알려졌다.

맨유는 알렉스 퍼거슨 전 감독이 2013년 은퇴한 이후 사령탑 교체를 반복하고 있다. 데이비드 모예스부터 루이 판할, 조세 무리뉴, 올레 군나르 솔샤르, 에릭 텐하흐, 아모림에 이어 캐릭까지 정식 감독 7명이 계약 기간을 채우지 못하고 팀을 떠났다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 마우리시오 포체티노 감독. [사진=로이터] 2026.08.04 psoq1337@newspim.com

차기 사령탑으로는 미국 축구대표팀을 이끄는 마우리시오 포체티노 감독이 유력하게 거론된다. 영국 BBC와 스카이스포츠 등 현지 매체들은 맨유가 포체티노 감독 측과 협상을 진행했으며, 구두 합의에도 도달했다고 보도했다.

포체티노 감독은 토트넘 홋스퍼와 첼시, 파리 생제르맹(PSG) 등을 지휘한 경험이 있다. 특히 토트넘 시절 손흥민을 지도하며 2018-2019시즌 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL) 준우승을 이끌었다.

현재 미국 대표팀을 이끄는 포체티노 감독은 지난 8월 미국축구협회와 계약을 2030년까지 연장했다. 다만 계약에는 일정 금액을 지급하면 중도 해지가 가능한 바이아웃 조항이 포함된 것으로 알려졌다. 규모는 750만 파운드(약 133억원)으로 추정 중이다.

미국 대표팀은 이번 11월 A매치 기간 아이티와 북중미카리브축구연맹(CONCACAF) 네이션스리그 8강 1·2차전을 치른다. 포체티노 감독은 해당 일정을 마친 뒤 맨유에 합류할 가능성이 거론되고 있다.

맨유는 A매치 휴식기 이후 리버풀과의 원정 경기를 앞두고 있다. 강등권까지 추락한 맨유가 새로운 사령탑을 선임해 반등에 성공할 수 있을지 주목된다.

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