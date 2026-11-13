[APBC] 대만, 호주 6-4 재역전승…韓에 호재되나

AI 핵심 요약beta
- 대만은 13일 APBC 조별리그 2차전에서 호주에 6-4 역전승했다
- 대만은 1회 2-4로 뒤졌지만 5회 동점을 만들고 7회 역전했다
- 대만과 호주는 나란히 1승 1패를 기록하며 결승 진출 경쟁을 이어갔다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 유다연 기자=대만 야구대표팀이 2026 아시아프로야구챔피언십(APBC)에서 호주를 꺾고 대회 첫 승을 신고했다.
대만은 13일 일본 도쿄돔에서 열린 대회 조별리그 2차전에서 호주에 6-4 역전승을 거뒀다.
전날 개최국 일본에 0-5로 완패했던 대만은 호주전 승리로 1승 1패를 기록했다. 반면 첫 경기에서 한국을 8-7로 꺾었던 호주는 대만에 덜미를 잡히며 1승 1패가 됐다.
호주에게 패해 1패를 안고 시작한 한국은 일본과 대만을 다 잡는 것이 최고의 시나리오다. 하지만 1승 2패 동률을 이루게 될 경우 득실점을 따져야 할 수도 있다.
이번 대회는 한국, 호주, 대만, 일본 4개국이 풀리그 방식으로 조별리그를 치른 뒤 상위 두 팀이 결승에 진출한다. 나머지 두 팀은 3·4위 결정전을 치른다. 결승과 3·4위 결정전은 모두 15일 열린다.
선취점은 대만이 냈다. 대만은 1회 만루 기회에서 마제썬과 쩡셩안의 타점으로 2-0 리드를 잡았다. 하지만 호주도 곧바로 반격했다. 1회 흔들린 대만 마운드를 공략해 4점을 뽑아내며 경기를 뒤집었다.
대만은 2-4로 뒤진 2회 장런웨이의 솔로 홈런으로 한 점 차까지 추격했다. 이어 5회 2사 2루에서 왕녠하오의 적시타로 4-4 동점을 만들었다.
이날 경기 승부처는 7회였다. 대만은 7회 무사 3루에서 마제썬의 희생플라이로 5-4 역전에 성공했다. 8회에는 상대 수비 실책을 틈타 한 점을 추가하며 승부에 쐐기를 박았다.
willowdy@newspim.com