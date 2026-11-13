국민의힘 부울경, 14일 부산역서 '조작기소 특검법' 규탄 집회

AI 핵심 요약beta
- 국민의힘은 14일 부산역에서 조작기소 특검법 규탄 집회를 연다
- 장동혁 대표와 정점식 원내대표 등 당 지도부가 참석할 예정이다
- 국민의힘은 부산을 시작으로 대구·대전에서 릴레이 집회를 이어간다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 국민의힘이 더불어민주당이 주도한 '조작기소 특검법' 처리를 규탄하는 부산·울산·경남 합동 집회를 통해 강경투쟁에 돌입한다.
국민의힘 부산시당은 14일 오후 2시 50분 부산역 광장에서 '조작기소 특검법 강행 처리 전국민 규탄대회'를 개최한다고 13일 밝혔다.
조작기소 특검법은 윤석열 정부 당시 수사·기소 과정에서 조작 의혹이 있었는지를 특검이 규명하도록 하는 내용을 담고 있다.
이번 집회는 민주당이 추진한 특검법이 법치주의와 사법체계의 독립성을 훼손할 수 있다는 점을 알리고 법안 처리에 반대하기 위해 마련됐다.
이날 장동혁 당 대표와 정점식 원내대표를 비롯한 당 지도부, 부산·울산·경남 지역 국회의원과 당협위원장, 당원 등이 참석할 예정이다.
행사는 주요 참석자 인사말에 이어 청년 당원 규탄 연설, 관련 영상 상영, 정 원내대표와 장 대표의 규탄 연설 순으로 진행된다.
국민의힘은 해당 법안이 특정 정치인을 겨냥한 수사와 기소 여부를 다시 다루는 내용을 담고 있어 정치적 목적의 강행 처리라고 주장하고 있다.
한편 국민의힘은 부산을 시작으로 21일 대구, 28일에는 대전에서 권역별 릴레이 규탄대회를 개최할 예정이다.
ndh4000@newspim.com