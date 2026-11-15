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포스코이앤씨 선점한 리모델링 시장…삼성·현대·GS도 경쟁 가세

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AI 핵심 요약

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  • 대형 건설사들이 재건축 지연 속 리모델링 사업을 확대했다.
  • 삼성·현대·GS건설은 공사 기간과 비용을 줄이는 모델을 제시했다.
  • 정부 규제 완화로 리모델링 추진 단지가 늘어날 전망이다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

삼성·현대·GS, 증축·철거 없는 리모델링 모델 제시...포스코이앤씨에 도전장
규제 완화에 리모델링 대상 단지 증가 예상

[서울=뉴스핌] 박우진 기자 = 재건축초과이익환수 부담과 공사비·이주비 상승으로 정비사업 추진이 지연되는 가운데 대형 건설사들이 리모델링 사업 확대에 나서고 있다. 노후 아파트가 늘어나면서 리모델링 수요와 시장 규모도 확대될 것이란 기대가 나온다.

대형 건설사들은 비용 부담을 낮추고 사업 기간을 단축할 수 있는 신규 사업모델을 제시하며 시장 선점에 나서고 있다. 규제 완화 움직임과 리모델링 추진 단지 증가가 맞물리는 가운데 차별화된 주거 서비스와 사업비 절감 방안이 향후 시장 경쟁력을 좌우할 주요 변수로 꼽힌다.

◆ "기간 단축·비용 절감" 삼성·현대·GS 리모델링 시장 확대 노려

15일 건설업계에 따르면 대형 건설사들이 새로운 리모델링 사업모델을 선보이며 시장 공략에 나서고 있다. 대형 건설사의 참여가 확대되면 시공사 선정 과정에서 경쟁입찰을 진행하는 사업장도 늘어날 것으로 예상된다.

이들 모델은 증축이나 기존 골조 철거 없이 건물의 구조체를 유지하면서 외관과 내부 설비, 커뮤니티 시설 등을 개선하는 것이 특징이다.

증축 철거를 하지 않다 보니 공사 기간과 사업비가 줄어들고 인허가 절차도 간소화되는 장점이 있다. 업계에서는 단지에 따라 공사 기간은 1년6개월에서 2년, 총 사업기간은 3년 이내로 단축하는 것을 목표로 한다. 리모델링 총 사업 기간이 평균 8~11년에 걸린 것에 비하면 5년 이상 단축할 수 있다.

GS건설은 12일 새로운 리모델링 사업 모델 'BEYOND ADDITION(비욘드 어디션)'을 공개했다. 앞서 삼성물산과 현대건설도 각각 '넥스트 리모델링'과 '더 뉴 하우스' 모델을 선보였으며 서초 반포푸르지오와 강남구 삼성 힐스테이트 2차에서 사업을 추진한다.

[AI그래픽=박우진 기자]

최근 강남3구 일대에 재건축 단지에 대해 재건축초과이익환수 움직임과 건축비 상승에 따른 분담금 증가로 정비사업이 지체되는 곳들이 나오고 있어 대안으로 주목받을 수 있다.

이은형 대한건설정책연구원 연구위원은 "연차가 오래돼 정비는 필요하나 건축비 인상 등으로 재건축과 증축이나 철거를 통한 리모델링 비용 부담으로 사업에 나서지 못하는 단지에서 수요가 있을 것이다"며 "적은 비용으로 가치 상승을 기대할 수 있어 '가성비 리모델링'으로 볼 수 있다"고 말했다.

리모델링 시장 판도를 변화시키기 위한 움직임으로도 볼 수 있다. 현재 리모델링 시장은 포스코이앤씨가 주도하고 있다. 포스코이앤씨는 지난 9월 발표한 자료에 따르면 2014년 리모델링 시장 진출 이후 46개 단지에서 약 14조3000억원을 수주했다.

재건축·재개발 정비사업에 주력해 오던 삼성물산, 현대건설, GS건설이 신규 사업 모델을 통해 리모델링 사업 확장을 노리는 것이다.

복잡한 구조로 인해 사업 추진이 쉽지 않은 단지들이 적지 않은만큼 고도의 기술력과 함께 주민들을 만족시킬 주거 서비스 제공이 중요한 만큼 건설사 간 경쟁도 예상된다.

다만 새로운 사업 모델에서는 증축을 통한 가구수 증가가 이뤄지지 않아 분양수익을 기대할 수 없다. 따라서 사업비 전체를 조합원이 부담해야 하는만큼 자금 여력이 있는 조합원이 있는 단지들 중심으로 사업 수요가 있을 것으로 예상된다.

건설업계 관계자는 "구조가 복잡한 단지나 단기간 사업 추진을 희망하는 단지에서 사업을 진행함으로써 새로운 시장을 개척하는 의미가 있다"면서 "비용을 전원 조합원이 부담해야 하는만큼 사업 확대에는 한계가 있어 기존 리모델링 사업과 병행할 수 밖에 없다"고 설명했다.

◆ 규제 완화 기대감에 기존 리모델링 사업도 확대 조짐

기존 리모델링 사업도 정부 규제 완화 움직임에 따라 사업 확대가 예상된다. 국토교통부는 지난 8월 리모델링 인허가 동의율을 기존 75%에서 70%로 낮추는 내용의 주택법 시행령 개정안을 입법예고했다. 해당 개정안은 내년부터 시행될 예정이다. 전용면적 85㎡ 초과 가구의 세대 분할을 허용하고, 2개 이상 단지의 통합 리모델링을 통한 조합 설립도 가능하도록 했다. 안전성 검토기관에 한국부동산원 등을 추가해 관련 절차를 효율화하는 방안도 추진된다.

서울시도 리모델링 촉진책 세부 방안을 내놓을 예정이다. 촉진책에는 사전자문제도 폐지와 통합심의 도입 등 인허가 절차를 간소화하는 방안이 거론되고 있다. 사전자문제도는 건축심의 전 단계에서 서울시 도시·건축 공동위원회가 사업계획을 검토하는 제도다.

여기에 도심 내 1990년대 후반과 2000년대에 지어진 아파트 중에서 이미 용적률이 높아 재건축을 하더라도 사업성이 나오지 않던 단지들이 있어 사업 추진에 나서는 단지들이 나올 것으로 보인다.

한국리모델링융합학회에 따르면 지난달 기준 전국에서 149개 단지 12만546가구에서 리모델링이 진행되고 있다. 특히 조합설립인가를 받은 단지는 올해 상반기에만 6곳으로, 지난해 연간 1곳에 그쳤던 것과 비교해 크게 늘었다.

정부와 서울시가 추진하는 인허가 절차 완화 등 규제 완화가 실제 사업성 향상으로 이어지고, 주민들의 사업 추진 부담을 덜어내는 것이 사업 흥행에 관건이 될 것으로 예상된다. 

리모델링 업계 관계자는 "재건축과 달리 리모델링은 이주비 대출 등에서 어려운 부분이 있고, 수직증축 제한이 있어 사업성을 내기 어려운 측면이 있다"며 "정부 규제 완화로 사업성 개선이 이뤄질지 여부가 중요할 것 같다"고 전했다.
krawjp@newspim.com

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'젠슨 황 스캔들' 불똥 튄 백악관? [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 젠슨 황 엔비디아 전 최고경영자(CEO)와 중국 정보요원 의혹 여성 간의 불륜 스캔들 파장이 백악관에 번지며, 도널드 트럼프 대통령의 핵심 참모들이 이번 정치적 난맥상의 책임을 하워드 러트닉 상무장관에게 돌리기 시작했다. 12일(현지시간) 밤 월스트리트저널(WSJ)은 사안에 정통한 복수의 소식통을 인용해 러트닉 장관이 반도체 수출 통제를 지연시킨 행보, 퇴임하는 황 전 CEO와의 오랜 친분, 그리고 기존 행정부 인사들과의 불화 등을 이유로 행정부 내부의 집중 포화를 맞고 있다고 보도했다. 2026년 9월 2일(현지시간) 미국 노스캐롤라이나주 채플힐에서 열린 주요 20개국(G20) 혁신 장관 회의에서 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)(좌)와 악수하는 하워드 러트닉 미국 상무부 장관의 모습. [사진=로이터 뉴스핌] 러트닉 장관을 향한 압박은 황 전 CEO의 스캔들이 대통령 내각으로까지 번지고 있음을 보여준다. 소식통들에 따르면 이날 트럼프 대통령의 일부 참모들은 러트닉 장관을 둘러싼 내부의 거센 비판을 어떻게 수습할지 논의했다. 트럼프 대통령의 일부 정치적 측근들은 이미 대통령에게 러트닉 장관의 경질 방안을 건의한 것으로 전해졌다. 백악관은 성명을 통해 트럼프 대통령이 "상무장관과 그가 현대 역사상 가장 혁신적인 상무장관으로서 직무를 수행할 능력에 대해 전폭적인 신뢰를 유지하고 있다"고 밝혔으나, 추가 논평 요청에는 응하지 않았다. 상무부와 재무부 대변인 역시 논평을 거부했다. 비판론자들은 상무부가 미국산 인공지능(AI) 반도체의 동남아시아 수출 단속을 가로막으면서, 중국 정보원으로 의심받는 앨리스 황 같은 인물이 엔비디아와 사업할 수 있는 틈을 열어줬다고 지적한다. 실제로 상무부는 2024년부터 앨리스 황이 임원으로 있던 메가스피드 인터내셔널(이하 '메가스피드')의 반도체 수출통제 규정 위반 여부를 조사해 왔지만 블랙리스트(수출통제 명단) 등재까지는 나아가지 않아 국무부와 국가안보회의(NSC) 관계자들의 불만을 샀다. 현재 법무부는 앨리스 황과 연관된 다수의 수사를 주도하고 있다. 러트닉 장관은 트럼프 행정부 내에서 황 전 CEO와 가장 가까운 인사 중 한 명으로, AI 정책 결정 시 수시로 그에게 자문하고 그를 미국의 위대한 경영자 중 한 명으로 치켜세웠다. 황 전 CEO 역시 지난해 "러트닉은 행정부에서 내가 가장 자주 대화하는 인물"이라고 밝혔으며, 상무부는 이 발언 영상을 공식 소셜미디어에 게시하기도 했다. 트럼프 대통령의 일부 측근들은 러트닉 장관이 수출 통제에 소극적으로 대응함으로써 엔비디아와 황 전 CEO에게 방패막이 역할을 해줬다고 대통령과 고위 참모들에게 호소해 왔다. 정작 트럼프 대통령 본인도 중국 기업들이 미국산 반도체에 계속 의존하도록 만드는 것이 더 중요하다는 황 전 CEO의 논리에 동조하며 고강도 수출 제한에 반대해 왔고, 황 전 CEO의 불륜 사실을 보고받고도 조치를 취하지 않았다. 그럼에도 참모들은 지난해 관세 정책 혼선 등에 대한 기존 불만까지 더해 러트닉 장관에게 이번 사태의 책임을 집중시키는 모양새다. 행정부의 갈등은 최근 백악관 집무실 회의에서 폭발했다. 소식통들에 따르면 이 자리에서 스콧 베선트 재무장관과 고위 관리들은 상무부가 중국 및 안보 우려국으로의 엔비디아 칩 판매를 막지 못한 점을 놓고 러트닉 장관을 강하게 추궁했다. 2024년 대선 승리 후 정권 인수기 당시 재무장관 자리를 놓고 경쟁했던 두 장관은 그동안 산발적으로 충돌해 왔다. 황 전 CEO 스캔들로 행정부와 엔비디아의 유착 의혹이 불거지자 베선트 장관 등은 러트닉 장관에게 책임을 돌리려 했으나, 행정부 내 다른 인사들은 재무부 역시 앨리스 황이나 메가스피드를 제재하지 않았다며 베선트 장관에게 역공을 가했단 전언이다. 의회의 초당적 압박도 거세지고 있다. 수출 통제를 관할하는 상원 은행위원회의 팀 스콧 위원장(공화·사우스캐롤라이나)은 12일 밤 황 전 CEO와 러트닉 장관에게 다음 달 3일 청문회 출석을 요구하는 서한을 발송했다. 내년 민주당이 다수당이 돼 차기 상원 은행위원장으로 유력시되는 엘리자베스 워런 상원 은행위 민주당 간사(매사추세츠)도 조사를 예고한 상태다. wonjc6@newspim.com   2026-11-13 11:02
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"KB캐피탈도 뚫렸다" 1811명 개인정보 유출 [서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = KB캐피탈이 해킹 공격으로 고객과 협력사, 임직원 등 총 1811명의 개인정보가 유출됐다. 회사는 관련 시스템과 서버를 중지하고 보안 조치를 강화했으며 정보 유출로 손해가 발생하면 전액 배상하겠다는 방침이다. 13일 금융권에 따르면 KB캐피탈은 지난 10일 악의적인 공격으로 자동차 임대자산 관리시스템에 저장된 고객과 협력사, 임직원의 개인정보가 유출된 사실을 확인했다. 현재까지 파악된 유출 인원은 총 1811명이다. KB캐피탈은 이날 홈페이지에 '개인정보 유출 관련 안내'를 게시하고 유출 항목과 대응 조치 등을 설명했다. [서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = KB캐피탈 홈페이지에 올라온 '개인정보 유출 관련 안내' 2026.11.13 yunyun@newspim.com 자동차 임대자산 관리시스템은 차량 임대자산을 관리하기 위한 내부 시스템으로, 주로 KB캐피탈 임직원과 협력사 직원들이 이용한다. KB캐피탈은 해당 시스템이 금융거래와는 무관하다고 밝혔다. 유출 대상자 가운데 일반 고객은 차량 임대 및 탁송 업무 등과 관련해 개인정보가 저장됐던 20명이다. 유출된 고객 정보는 이름과 생년월일, 휴대전화번호, 주소, 차량번호다. 협력사 및 임직원 정보는 사용자계정과 이름, 휴대전화번호, 전화번호, 부서명, 회사명, 직함 등이 포함됐다. 개인별 유출 항목은 서로 다르며, 홈페이지에서 구체적인 유출 항목을 확인할 수 있다. KB캐피탈은 유출 사실을 인지한 뒤 대상 시스템과 서버를 중지해 접근 경로를 차단하고, 비정상 접근 모니터링 등 보안 조치를 강화했다고 밝혔다. 유출된 개인정보를 이용한 웹사이트 명의도용과 보이스피싱, 파밍 등 2차 피해에도 주의를 당부했다. 본인 확인을 빙자한 출처 불명의 문자메시지나 메일에 담긴 링크를 클릭하지 말고, 회사나 택배사를 사칭한 전화·문자를 통한 개인정보 및 금융정보 입력 요구에 응하지 않도록 안내했다. 정보 유출 관련 문의는 상담센터를 통해 접수한다. 피해자는 손해배상을 청구하거나 개인정보분쟁조정위원회에 신청해 구제받을 수 있다. KB캐피탈 측은 "정보유출로 인한 손해가 발생한 경우 전액 배상토록 할 예정"이라며 "심려를 끼쳐 드리게 된 점 다시 한번 진심으로 사과드린다"고 말했다. yunyun@newspim.com 2026-11-13 09:52

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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