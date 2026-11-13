BTS 진, 한남동 빌딩 96억원에 매입…건물명은 '지니'

AI 핵심 요약beta
- 방탄소년단 진은 4일 한남동 건물을 96억원에 매입했다.
- 진은 소유권 이전 뒤 건물명을 ‘지니’로 변경했다.
- 해당 건물은 공실 상태로 내부 인테리어 공사가 진행 중이다.
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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 그룹 방탄소년단(BTS) 진이 서울 용산구 한남동 소재 빌딩을 96억원에 매입했다. 해당 건물은 구미현 전 아워홈 회장 일가가 소유했던 부동산으로 알려졌다.
지난 12일 비즈한국에 따르면 진은 이달 4일 구미현 전 회장과 자녀 이석주·이경아 씨가 공동 소유하던 한남동 건물의 소유권을 이전받았다.
매입 금액은 96억원이다. 진은 소유권 이전 이후 건물명을 '지니'로 변경한 것으로 확인됐다. 해당 건물은 한남더힐과 나인원한남 등 고급 주거단지 인근 대로변 코너에 자리하고 있다. 현재 건물 전체가 공실 상태이며 내부 인테리어 공사가 진행 중인 것으로 전해졌다.
건물은 지하 1층부터 지상 4층까지 총 5개 층으로 이뤄져 있으며, 연면적은 303㎡다. 1990년 5월 준공됐다. 구 전 회장 일가는 지난해 7월 해당 건물을 68억원에 매입한 뒤 지분을 나눠 보유했으며, 이후 대수선 공사를 진행했다. 약 1년 4개월 만에 96억원에 매각하면서 매입가보다 28억원 높은 금액에 거래가 이뤄졌다.
진은 한남동 일대 부동산을 꾸준히 매입하며 관심을 모아왔다. 이번에 매입한 빌딩 인근 고급 빌라 한남더힐도 2채 보유하고 있다. 당초 3채를 소유했으나, 2019년 44억9000만원에 매입한 한 채를 지난 4월 127억원에 매각했다. 당시 매각으로 80억원이 넘는 시세차익을 거둔 것으로 알려졌다.
moonddo00@newspim.com