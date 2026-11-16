[주간IPO] 영광와이케이엠씨 등 4곳 코스닥 입성…로봇·항공株 출격

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

16~20일 코스닥 4개사 잇달아 상장

정밀부품·광학·로봇·항공 기업 출사표

[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 이번 주(16~20일) 기업공개(IPO) 시장에서는 영광와이케이엠씨와 옵토닉스, 에이엘로봇, 하나에어로다이내믹스 등 4개 기업이 코스닥 시장에 잇달아 입성한다.

반도체 장비용 정밀부품부터 광학부품, 로봇, 항공기 부품까지 성장산업 관련 기업들이 연이어 증시에 데뷔하면서 신규 상장주에 대한 투자자들의 관심이 이어질 전망이다.

13일 금융투자업계에 따르면 오는 16일 영광와이케이엠씨를 시작으로 17일 옵토닉스, 18일 에이엘로봇, 20일 하나에어로다이내믹스가 차례로 코스닥 시장에 상장할 예정이다.

◆ 영광와이케이엠씨, 반도체 장비 정밀부품 앞세워 코스닥 입성

첫 주자는 영광와이케이엠씨다. 오는 16일 코스닥 시장에 상장한다.

영광와이케이엠씨는 반도체 장비용 정밀부품을 제조하는 기업이다. 반도체 장비에 사용되는 정밀부품을 중심으로 사업을 영위하고 있다.

[사진=셔터스톡]

지난해 매출액은 516억900만원, 순이익은 27억800만원을 기록했다. 상장 예정 주식 수는 1259만531주다.

영광와이케이엠씨는 총 230만주를 공모했다. 신주 모집 180만주와 구주매출 50만주로 구성됐다. 확정 공모가는 희망 범위 9400~1만1000원의 상단인 1만1000원으로 결정됐다. 이에 따른 공모금액은 253억원이다.

기관투자자에게는 공모주 가운데 73%에 해당하는 169만4840주가 배정됐으며 일반투자자 배정 물량은 57만5000주로 25%다. 우리사주조합에는 3만160주가 배정됐다.

◆ 옵토닉스, 방산·항공용 광학부품으로 출사표

17일에는 옵토닉스가 코스닥 시장에 입성한다.

옵토닉스는 측정·시험·항해용 정밀기기 부품을 제조하는 기업이다. 주요 제품은 링레이저자이로스코프(RLG)와 광섬유자이로스코프(FOG)에 사용되는 핵심 부품이다. 항법장치 등에 활용되는 정밀 광학기술을 보유하고 있다는 점이 특징이다.

옵토닉스는 총 220만주를 공모했다. 확정 공모가는 희망 범위 1만~1만2000원의 상단인 1만2000원으로 결정됐다. 공모금액은 264억원이다.

지난해 매출액은 256억300만원, 순이익은 29억100만원을 기록했다. 상장 예정 주식 수는 956만6000주다.

기관투자자에게 공모주의 71%인 157만2490주가 배정됐다. 일반투자자 물량은 55만주로 25%이며 우리사주조합에는 7만7510주가 배정됐다.

◆ 에이엘로봇, 로봇 제어·센서 기술로 18일 상장

18일에는 로봇 기업 에이엘로봇이 코스닥 시장에 상장한다.

에이엘로봇은 특수 목적용 기계 제조업체로 융합제어장치와 로봇용 힘·토크센서 등을 주요 제품으로 생산하고 있다. 로봇 산업 성장과 맞물려 관련 기술의 확장성이 상장 이후 기업가치를 좌우할 주요 변수로 꼽힌다.

에이엘로봇은 총 240만주를 공모했다. 확정 공모가는 희망 범위 1만5700~1만7600원의 상단인 1만7600원으로 결정됐다. 공모금액은 422억4000만원이다.

지난해 매출액은 149억8500만원을 기록했다. 다만 순손실은 218억9100만원으로 수익성 측면에서는 적자를 기록하고 있다. 상장 예정 주식 수는 1206만5688주다.

기관투자자에게 공모주의 75%인 180만주를 배정하고 일반투자자에게는 25%인 60만주를 배정했다.

상장 이후에는 로봇 산업 성장성을 실제 실적 개선으로 연결할 수 있을지가 관건이다. 지난해 매출 규모보다 순손실 규모가 큰 만큼 성장성과 함께 향후 적자 축소 속도도 투자자들이 살펴봐야 할 부분이다.

◆ 하나에어로다이내믹스, 항공기 치공구·부품으로 IPO 도전

마지막 주자는 하나에어로다이내믹스다. 오는 20일 코스닥 시장에 상장할 예정이다.

하나에어로다이내믹스는 항공기와 우주선 부품을 제조하는 기업이다. 주요 사업별 비중은 항공기 치공구 39.52%, 항공기 조립 37.41%, 항공기 부품 22.45% 등이다.

하나에어로다이내믹스는 총 440만주를 공모했다. 확정 공모가는 희망 범위 4700~5700원의 상단인 5700원으로 결정됐다. 공모금액은 250억8000만원이다.

지난해 매출액은 332억8600만원, 순이익은 24억2000만원을 기록했다. 상장 예정 주식 수는 1772만9964주다.

공모주 가운데 기관투자자에게 75%인 330만주가 배정됐다. 일반투자자 배정 물량은 110만주로 25%다.

plum@newspim.com