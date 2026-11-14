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최근 5년 아파트 하자판정 2천건 육박…실제 보수는 '산 넘어 산'

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AI 핵심 요약

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  • 14일 하자 판정에도 보수 지연되는 공동주택 사례가 나타났다
  • 2022년부터 올해 6월까지 하자 판정은 1952건, 미완료는 482건으로 집계됐다
  • 보수 범위·비용 이견으로 분쟁조정과 소송까지 이어져 피해 회복이 늦어졌다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

하자 판정 받았지만 보수 미완료 등록 482건
보수 범위 이견에 분쟁 장기화…자비 수리도 부담

[서울=뉴스핌] 최현민 기자 = #. 경북 안동의 한 아파트에 거주하는 박모 씨는 입주 이후 반복된 결로와 곰팡이, 누수 등으로 5년 넘게 하자 문제를 겪고 있다. 올해 3월 국토교통부 하자심사·분쟁조정위원회에서 집 안 9개 공간 모두 시공상 하자로 판정받았지만, 시공사와 보수 범위 및 비용을 둘러싼 이견을 좁히지 못해 분쟁재정 절차까지 밟았다. 하자 판정을 받고도 실제 보수로 이어지기까지 난항을 겪는 사례다.

아파트 하자로 피해를 본 입주민들이 공식적인 하자 판정을 받고도 실제 보수까지 이어지지 못하는 사례가 적지 않은 것으로 나타났다. 시공상 하자가 인정되더라도 보수 범위와 방법을 둘러싼 갈등이 계속되면서 입주민들의 주거 불편이 장기화하고 있다.

하자 판정 이후에도 보수가 이뤄지지 않아 추가 분쟁조정이나 재정 절차를 밟는 사례가 발생하면서 피해구제 제도의 실효성에 대한 지적도 나온다. 입주민이 직접 보수에 나서더라도 관련 비용을 돌려받으려면 별도의 법적 절차를 거쳐야 할 수 있어 실질적인 피해 회복까지 상당한 시간이 걸릴 수 있다는 우려가 제기된다.

[AI일러스트 = 최현민 기자]

하자 판정 1952건…보수 미완료 등록 482건

14일 업계에 따르면 공동주택 하자심사에서 하자로 판정받더라도 사업주체와 보수 범위 등을 둘러싼 이견이 발생할 경우 실제 보수까지 상당한 시간이 걸릴 수 있다는 관측이 나온다.

2022년 1월부터 올해 6월까지 공동주택 하자심사·분쟁조정위원회에 접수된 하자심사 신청은 1만2389건이다. 같은 기간 하자로 판정된 건수는 1952건이다.

이 기간 하자보수가 완료됐다고 등록된 건수는 958건, 미완료로 등록된 건수는 482건으로 각각 나타났다. 분쟁조정 및 재정 신청도 1234건에 달했다.

다만 하자심사 신청부터 판정, 보수 완료까지 시차가 발생하기 때문에 같은 기간 집계된 건수만으로 하자 판정률이나 보수 완료율을 산출하기는 어렵다. 분쟁조정·재정 역시 하자심사를 거치지 않고 별도로 신청할 수 있다.

국토부 관계자는 "하자 판정 건수와 보수 완료·미완료 건수는 서로 연계된 통계가 아니다"라며 "과거에 판정받은 사건이 해당 기간 보수 완료로 등록될 수도 있어 단순 비교하기는 어렵다"고 설명했다.

하자 판정 이후에도 보수가 지연되는 배경에는 시공사와 입주민 사이의 의견 차이가 있다. 실제 공사 범위와 보수 방법, 비용 등을 둘러싼 이견이 발생하면 추가적인 협의나 분쟁조정·재정 절차를 거쳐야 할 수 있다.

국토부 관계자는 "하자 여부 판정 이후 미이행하거나 이견이 있는 경우 가구주는 보수 범위와 비용에 대해 분쟁조정이나 재정을 신청할 수 있다"며 "법적으로 조정과 재정 절차가 마련돼 있는데 무조건 먼저 고쳐주라고 하기는 어렵다"고 말했다.

하자보수 의무를 이행하지 않는 사업주체에 대해서는 과태료 부과 등 제재 수단도 마련돼 있다. 다만 과태료는 지방자치단체가 부과하고 있어 국토부 차원에서 전체 부과 현황을 파악하기는 어려운 상황이다.

국토부 관계자는 "과태료는 지자체에서 부과하고 있어 관련 현황을 관리하고 있지 않다"고 설명했다.

◆ 보수 범위 이견에 분쟁 장기화…자비 수리도 부담

경북 안동의 한 아파트에서도 시공사는 일부 시공상 하자를 인정하고 보수 의사를 밝혔지만, 입주민이 요구하는 전면 재시공과 구체적인 보수 범위를 둘러싸고 갈등이 이어졌다. 시공사는 보수 기간을 당초 7일에서 30일로 늘린 계획서를 제시했으나, 입주민은 근본적인 원인 해결을 담보하기 어렵다며 받아들이지 않았다.

입주민이 피해를 줄이기 위해 직접 비용을 들여 보수하더라도 부담은 남는다. 시공사와 비용 분담에 합의하지 못하면 민사소송 등을 통해 보수 비용을 청구해야 할 수 있기 때문이다.

국토부 관계자는 "본인이 먼저 고친 뒤 소송을 통해 하자로 인정받으면 비용을 청구할 수 있다"고 설명했다. 다만 소송 과정에서는 비용 부담이 발생할 수 있고 하자 원인과 책임 범위 등을 입증해야 하는 만큼 입주민에게 추가적인 부담으로 작용할 수 있다.

하자보수보증금을 활용하는 방법도 있지만 절차상 제약이 있다. 국토부에 따르면 개별 가구가 입주자대표회의에 요청하면 입주자대표회의는 보증기관 등에 하자보수보증금 지급을 청구할 수 있다. 다만 보증금을 지급받기 전에는 하자보수 사업자를 미리 선정할 수 없어 신속한 보수에 한계가 있을 수 있다.

입주자대표회의가 요청에 응하지 않는 경우에도 입주민은 추가적인 대응 절차를 거쳐야 한다. 국토부 관계자는 "입주자대표회의와 의견이 맞지 않으면 서면으로 조치하지 않는 사유를 물을 수 있고 지자체에 관리·감독이나 조사를 요청할 수도 있다"고 설명했다.

특히 누수와 결로, 곰팡이 등 일상생활에 직접적인 영향을 미치는 하자는 보수가 늦어질수록 입주민의 주거 불편이 커질 수밖에 없다. 하자 판정에 그치지 않고 실제 보수 완료까지 이행 상황을 점검하고 분쟁을 신속하게 해결할 수 있는 제도적 보완이 필요하다는 지적이 나온다.

업계 관계자는 "하자 판정을 받더라도 시공사와 보수 범위나 비용에 대한 이견이 생기면 입주민은 추가적인 분쟁 절차를 거쳐야 하는 상황"이라며 "실제 보수가 신속하게 이뤄질 수 있도록 이행 관리와 피해구제 절차가 단계적으로 세분화되거나 강화될 필요가 있다"고 말했다.

min72@newspim.com

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'젠슨 황 스캔들' 불똥 튄 백악관? [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 젠슨 황 엔비디아 전 최고경영자(CEO)와 중국 정보요원 의혹 여성 간의 불륜 스캔들 파장이 백악관에 번지며, 도널드 트럼프 대통령의 핵심 참모들이 이번 정치적 난맥상의 책임을 하워드 러트닉 상무장관에게 돌리기 시작했다. 12일(현지시간) 밤 월스트리트저널(WSJ)은 사안에 정통한 복수의 소식통을 인용해 러트닉 장관이 반도체 수출 통제를 지연시킨 행보, 퇴임하는 황 전 CEO와의 오랜 친분, 그리고 기존 행정부 인사들과의 불화 등을 이유로 행정부 내부의 집중 포화를 맞고 있다고 보도했다. 2026년 9월 2일(현지시간) 미국 노스캐롤라이나주 채플힐에서 열린 주요 20개국(G20) 혁신 장관 회의에서 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)(좌)와 악수하는 하워드 러트닉 미국 상무부 장관의 모습. [사진=로이터 뉴스핌] 러트닉 장관을 향한 압박은 황 전 CEO의 스캔들이 대통령 내각으로까지 번지고 있음을 보여준다. 소식통들에 따르면 이날 트럼프 대통령의 일부 참모들은 러트닉 장관을 둘러싼 내부의 거센 비판을 어떻게 수습할지 논의했다. 트럼프 대통령의 일부 정치적 측근들은 이미 대통령에게 러트닉 장관의 경질 방안을 건의한 것으로 전해졌다. 백악관은 성명을 통해 트럼프 대통령이 "상무장관과 그가 현대 역사상 가장 혁신적인 상무장관으로서 직무를 수행할 능력에 대해 전폭적인 신뢰를 유지하고 있다"고 밝혔으나, 추가 논평 요청에는 응하지 않았다. 상무부와 재무부 대변인 역시 논평을 거부했다. 비판론자들은 상무부가 미국산 인공지능(AI) 반도체의 동남아시아 수출 단속을 가로막으면서, 중국 정보원으로 의심받는 앨리스 황 같은 인물이 엔비디아와 사업할 수 있는 틈을 열어줬다고 지적한다. 실제로 상무부는 2024년부터 앨리스 황이 임원으로 있던 메가스피드 인터내셔널(이하 '메가스피드')의 반도체 수출통제 규정 위반 여부를 조사해 왔지만 블랙리스트(수출통제 명단) 등재까지는 나아가지 않아 국무부와 국가안보회의(NSC) 관계자들의 불만을 샀다. 현재 법무부는 앨리스 황과 연관된 다수의 수사를 주도하고 있다. 러트닉 장관은 트럼프 행정부 내에서 황 전 CEO와 가장 가까운 인사 중 한 명으로, AI 정책 결정 시 수시로 그에게 자문하고 그를 미국의 위대한 경영자 중 한 명으로 치켜세웠다. 황 전 CEO 역시 지난해 "러트닉은 행정부에서 내가 가장 자주 대화하는 인물"이라고 밝혔으며, 상무부는 이 발언 영상을 공식 소셜미디어에 게시하기도 했다. 트럼프 대통령의 일부 측근들은 러트닉 장관이 수출 통제에 소극적으로 대응함으로써 엔비디아와 황 전 CEO에게 방패막이 역할을 해줬다고 대통령과 고위 참모들에게 호소해 왔다. 정작 트럼프 대통령 본인도 중국 기업들이 미국산 반도체에 계속 의존하도록 만드는 것이 더 중요하다는 황 전 CEO의 논리에 동조하며 고강도 수출 제한에 반대해 왔고, 황 전 CEO의 불륜 사실을 보고받고도 조치를 취하지 않았다. 그럼에도 참모들은 지난해 관세 정책 혼선 등에 대한 기존 불만까지 더해 러트닉 장관에게 이번 사태의 책임을 집중시키는 모양새다. 행정부의 갈등은 최근 백악관 집무실 회의에서 폭발했다. 소식통들에 따르면 이 자리에서 스콧 베선트 재무장관과 고위 관리들은 상무부가 중국 및 안보 우려국으로의 엔비디아 칩 판매를 막지 못한 점을 놓고 러트닉 장관을 강하게 추궁했다. 2024년 대선 승리 후 정권 인수기 당시 재무장관 자리를 놓고 경쟁했던 두 장관은 그동안 산발적으로 충돌해 왔다. 황 전 CEO 스캔들로 행정부와 엔비디아의 유착 의혹이 불거지자 베선트 장관 등은 러트닉 장관에게 책임을 돌리려 했으나, 행정부 내 다른 인사들은 재무부 역시 앨리스 황이나 메가스피드를 제재하지 않았다며 베선트 장관에게 역공을 가했단 전언이다. 의회의 초당적 압박도 거세지고 있다. 수출 통제를 관할하는 상원 은행위원회의 팀 스콧 위원장(공화·사우스캐롤라이나)은 12일 밤 황 전 CEO와 러트닉 장관에게 다음 달 3일 청문회 출석을 요구하는 서한을 발송했다. 내년 민주당이 다수당이 돼 차기 상원 은행위원장으로 유력시되는 엘리자베스 워런 상원 은행위 민주당 간사(매사추세츠)도 조사를 예고한 상태다. wonjc6@newspim.com   2026-11-13 11:02
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"KB캐피탈도 뚫렸다" 1811명 개인정보 유출 [서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = KB캐피탈이 해킹 공격으로 고객과 협력사, 임직원 등 총 1811명의 개인정보가 유출됐다. 회사는 관련 시스템과 서버를 중지하고 보안 조치를 강화했으며 정보 유출로 손해가 발생하면 전액 배상하겠다는 방침이다. 13일 금융권에 따르면 KB캐피탈은 지난 10일 악의적인 공격으로 자동차 임대자산 관리시스템에 저장된 고객과 협력사, 임직원의 개인정보가 유출된 사실을 확인했다. 현재까지 파악된 유출 인원은 총 1811명이다. KB캐피탈은 이날 홈페이지에 '개인정보 유출 관련 안내'를 게시하고 유출 항목과 대응 조치 등을 설명했다. [서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = KB캐피탈 홈페이지에 올라온 '개인정보 유출 관련 안내' 2026.11.13 yunyun@newspim.com 자동차 임대자산 관리시스템은 차량 임대자산을 관리하기 위한 내부 시스템으로, 주로 KB캐피탈 임직원과 협력사 직원들이 이용한다. KB캐피탈은 해당 시스템이 금융거래와는 무관하다고 밝혔다. 유출 대상자 가운데 일반 고객은 차량 임대 및 탁송 업무 등과 관련해 개인정보가 저장됐던 20명이다. 유출된 고객 정보는 이름과 생년월일, 휴대전화번호, 주소, 차량번호다. 협력사 및 임직원 정보는 사용자계정과 이름, 휴대전화번호, 전화번호, 부서명, 회사명, 직함 등이 포함됐다. 개인별 유출 항목은 서로 다르며, 홈페이지에서 구체적인 유출 항목을 확인할 수 있다. KB캐피탈은 유출 사실을 인지한 뒤 대상 시스템과 서버를 중지해 접근 경로를 차단하고, 비정상 접근 모니터링 등 보안 조치를 강화했다고 밝혔다. 유출된 개인정보를 이용한 웹사이트 명의도용과 보이스피싱, 파밍 등 2차 피해에도 주의를 당부했다. 본인 확인을 빙자한 출처 불명의 문자메시지나 메일에 담긴 링크를 클릭하지 말고, 회사나 택배사를 사칭한 전화·문자를 통한 개인정보 및 금융정보 입력 요구에 응하지 않도록 안내했다. 정보 유출 관련 문의는 상담센터를 통해 접수한다. 피해자는 손해배상을 청구하거나 개인정보분쟁조정위원회에 신청해 구제받을 수 있다. KB캐피탈 측은 "정보유출로 인한 손해가 발생한 경우 전액 배상토록 할 예정"이라며 "심려를 끼쳐 드리게 된 점 다시 한번 진심으로 사과드린다"고 말했다. yunyun@newspim.com 2026-11-13 09:52

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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