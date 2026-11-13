충남도, 'GTX-C 천안·아산 연장' 등 4대 철도사업 국가계획 반영 촉구

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

충청내륙철도·중부권 동서횡단철도·장항선~수서평택고속선 연결 건의

[내포=뉴스핌] 오영균 기자 = 충남도가 GTX-C 천안·아산 연장과 충청내륙철도, 중부권 동서횡단철도, 장항선~수서평택고속선 연결 등 4개 핵심 철도사업의 국가계획 반영을 정부에 요청했다. 수도권과의 접근성을 높이고 충청권 내부 및 동서 지역 간 철도망을 확충해 국가 균형발전의 기반을 마련하겠다는 구상이다.

충남도는 13일 서울 동작구 전문건설회관에서 열린 '제5차 국가철도망 구축계획 대국민 의견수렴회'에 참석해 이들 사업을 국가철도망 구축계획에 포함해 달라고 건의했다고 밝혔다.

홍종완 충남도 행정부지사가 13일 열린 '제5차 국가철도망 구축계획 대국민 의견수렴회'에서 현장 발표를 하고 있다. [사진=충남도] 2026.11.13 gyun507@newspim.com

국토교통부가 주최한 이번 행사는 향후 10년간 국가 철도망 확충 방향을 결정할 제5차 국가철도망 구축계획 수립에 앞서 지방정부와 전문가, 국민 의견을 수렴하기 위해 마련됐다.

충남도가 제시한 첫 번째 사업은 충청내륙철도다. 충청광역연합의 교통 기반을 확충하고 정부의 '5극 3특' 국가균형발전 전략을 뒷받침하기 위한 광역철도망 구축이 목적이다.

중부권 동서횡단철도는 충남 서산 대산에서 경북 울진까지 국토 중부를 동서로 연결하는 사업이다. 기존 남북축 중심의 철도망을 보완하고 충남 서해안과 동해안을 잇는 초광역 교통축을 구축한다는 구상이다.

수도권광역급행철도 GTX-C의 천안·아산 연장도 핵심 사업으로 제시됐다. 수도권 접근성을 개선하고 지역 산업단지와 기업의 인재 확보를 지원해 충남 북부권의 산업 경쟁력을 높이겠다는 취지다.

장항선과 수서평택고속선을 연결하는 사업도 건의했다. 기존 철도망을 연계해 수도권 동남부와 충청·호남 서해안 지역을 연결하는 새로운 철도교통축을 확보하기 위한 사업이다.

이날 충남도는 지역 철도망 확충을 요구하는 도민들의 목소리를 담은 인터뷰 영상을 상영하며 사업 추진의 필요성을 강조했다.

홍종완 충남도 행정부지사는 현장 발표를 통해 충남의 철도교통 여건을 설명하고 수도권 집중 완화와 지역 간 균형발전을 위해 4개 사업이 반드시 추진돼야 한다고 강조했다.

홍 부지사는 "이번에 건의한 철도사업은 충남의 발전을 넘어 수도권과 지방이 함께 성장하기 위한 필수 교통망"이라며 "도민들의 오랜 숙원이 제5차 국가철도망 구축계획에 반영될 수 있도록 정부의 적극적인 지원을 요청한다"고 말했다.

충남도는 앞으로 관련 시군 및 지역 주민들과 협력하고 국회와 중앙정부를 상대로 사업 필요성을 지속적으로 설명하는 등 국가계획 확정까지 대응을 이어갈 방침이다.

gyun507@newspim.com