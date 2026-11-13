크러쉬, 12월 25·26일 단독 콘서트 개최…연말 팬들과 만난다

AI 핵심 요약beta
- 크러쉬가 13일 크리스마스 시즌 단독 콘서트 개최를 확정했다.
- 콘서트는 25일과 26일 서울 올림픽공원에서 열릴 예정이다.
- 티켓은 19일 팬클럽 선예매, 20일 일반 예매가 진행된다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 가수 크러쉬가 크리스마스 시즌 단독 콘서트로 팬들과 특별한 연말을 보낸다.
크러쉬는 12월 25일과 26일 양일간 서울 올림픽공원 티켓링크 라이브 아레나에서 '2026 크러쉬 콘서트 '크러쉬 아워'(CRUSH H♥UR)'를 개최한다.
콘서트 개최 소식을 알리며 13일 정오 공개된 포스터에는 한 손에 마이크를 쥔 채 바닥에 누워 있는 크러쉬의 모습이 담겨 시선을 집중시켰다. 블랙 수트에 느슨하게 넥타이를 매고 자유분방한 분위기를 자아내는 크러쉬와 레드 컬러의 배경이 어우러져 연말 및 크리스마스와 어울리는 분위기를 만들어냈다.
크러쉬는 매해 연말 콘서트로 팬들에게 특별한 추억을 선물하고 있다. 올해는 크리스마스 시즌에 맞춰 콘서트 개최를 확정한 만큼, 한층 업그레이드된 세트리스트와 풍성한 라이브 퍼포먼스로 현장을 찾은 팬들에게 큰 만족감을 안길 예정이다.
특히 감성적인 음색과 폭넓은 스펙트럼으로 장르를 넘나드는 크러쉬는 매 공연 관객과 깊이 교감하며 완성도 높은 무대를 꾸며왔다. 그간 쌓아온 독보적인 음악적 색채와 장악력을 바탕으로 '공연 강자'의 입지를 더욱 공고히 할 전망이다.
또한 크러쉬는 최근 직접 작사, 작곡한 새 디지털 싱글 '삐그덕 (Feat. 아이유)'을 발매하고 다채로운 챌린지와 콘텐츠로 팬들과의 접점을 넓혔다. 여기에 연말 콘서트 개최 소식까지 전하며 팬 사랑을 실천 중인 크러쉬가 이번 공연에서는 어떤 색다른 볼거리를 선사할지 관심이 집중된다.
한편, '크러쉬 아워' 티켓은 티켓링크를 통해 19일 오후 8시부터 팬클럽 선예매, 20일 오후 8시부터 일반 예매가 진행된다.
moonddo00@newspim.com