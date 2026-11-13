경남도, 국가철도망 구축 도내 신규노선 반영 요청

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철도 인프라 부족과 산업 경쟁력

물류 개선·지역 균형 발전 기대



[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남도가 북극항로 개척거점 조성·사천 우주항공허브 조성·5극 3특 지방균형발전을 위한 핵심인 절도망 확충을 정부에 요청했다.

도는 13일 서울 전문건설회관에서 열린 제5차 국가철도망 구축계획(2026~2035) 대국민 의견수렴 행사에서 경남의 주요 철도 노선을 국가계획에 반영해 달라고 건의했다고 밝혔다.

최만림 경남도 혁신성장부지사가 13일 서울 전문건설회관에서 열린 '제5차 국가철도망 구축계획(2026~2035) 대국민 의견수렴' 행사에서 지역 철도 인프라 부족과 신규 노선 필요성을 브리핑하고 있다.[사진=경남도] 2026.11.13

국토교통부가 주최하고 한국교통연구원이 주관한 행사에는 최만림 경남도 혁신성장부지사가 참석해 지역 철도 인프라의 부족 실태와 신규 노선의 필요성을 설명했다.

도는 동대구~창원~가덕도신공항 고속화철도, CTX-진해선, 사천 우주항공선, 대전~남해선 등을 주요 건의 노선으로 제시했다. 동대구~창원~가덕도신공항 고속화철도는 수도권과 창원, 가덕도신공항을 연결하는 노선이다. CTX-진해선은 창원중앙역에서 진해신항과 가덕도신공항을 잇는 항만·공항 연계 철도망으로 추진된다.

사천 우주항공선은 진주역과 우주항공청, 삼천포를 연결해 사천·진주권 우주항공산업의 교통 기반을 확충하는 사업이다. 대전~남해선은 대전과 옥천·무주를 거쳐 함양·산청·하동·남해를 연결하는 노선으로 중부권과 남해안을 잇는 광역 교통축으로 제시됐다.

도는 이날 발표에서 국가철도망 구축을 단순한 지역 교통사업이 아닌 산업 경쟁력과 국가균형발전을 위한 기반시설로 규정했다. 창원국가산단 근로자의 출퇴근 불편, 진해 구도심의 철도 접근성 부족, 사천 우주항공산업 종사자의 이동 여건 등 현장 사례도 제시했다.

제5차 국가철도망 구축계획은 2026년부터 2035년까지 국가 철도망의 건설 방향과 투자 우선순위를 정하는 중장기 법정계획이다. 향후 10년간 어떤 지역과 노선에 국가 재정을 투입할지 결정하는 만큼 계획 반영 여부는 사업 추진의 첫 관문으로 평가된다.

경남은 산업 규모에 비해 철도 인프라가 충분하지 않다는 지적을 받아왔다. 창원·진주·사천 등 주요 산업거점과 항만·공항 간 연결성이 떨어지면 물류비와 통근 부담이 커지고 신규 기업 유치와 인력 확보에도 제약이 생길 수 있다.

철도망이 확충되면 창원국가산단과 진해신항, 가덕도신공항의 연계성이 높아져 물류와 여객 이동이 개선될 것으로 전망된다. 사천 우주항공선은 우주항공청과 관련 기업, 연구·교육기관의 접근성을 높이고 산업 집적을 뒷받침할 수 있다.

대전~남해선은 서부경남의 생활권 확대에도 영향을 줄 수 있다. 함양·산청·하동·남해 등 교통 취약지역의 접근성이 개선되면 정주 여건과 관광 이동성이 나아지고, 인구 유출과 지역 소멸에 대응할 기반이 마련된다.

경남도는 11개 신규 철도 노선, 총연장 788㎞의 국가계획 반영을 요청해 왔다. 도는 앞으로 공청회와 최종 고시까지 국토교통부와 국회 등 관계기관을 상대로 노선 반영을 협의할 계획이다.

최만림 부지사는 "철도는 지방소멸을 막고 국가의 미래를 준비하는 선제적 투자"라며 "5극 3특과 국가 메가프로젝트 실현을 위해 경남의 건의 노선을 국가철도망에 반영해야 한다"고 말했다.

news2349@newspim.com