韓 U-23 대표팀, 야구월드컵서 대만에 1-6 완패…슈퍼라운드 최하위 추락

AI 핵심 요약beta
- 한국 대표팀은 13일 U-23 야구 세계선수권 대만전에서 1-6으로 패했다.
- 대만 선발 린이웨이에 막힌 한국은 2안타에 그치며 추가점을 만들지 못했다.
- 한국은 14일 호주와 맞붙으며 슈퍼라운드 최하위로 내려갔다.
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[서울=뉴스핌] 유다연 기자=23세 이하(U-23) 한국 야구대표팀이 제6회 U-23 야구 세계선수권대회 슈퍼라운드에서 대만에 졌다.
한국은 13일(한국시간) 니카라과 소베라니아 국립경기장에서 열린 대만과 대회 슈퍼라운드 첫 경기에서 1-6으로 패했다.
한국은 대만의 실책을 틈타 1회 먼저 1점을 냈다. 하지만 2회 1-2로 역전당한 뒤 3연속 밀어내기 볼넷으로 3점을 더 헌납했다. 6회에도 폭투로 한 점을 더 줬다.
이날 대만 선발은 2026 아이치·나고야 아시안게임에서 한국전 선발 경험이 있던 린이웨이로, 6이닝 2피안타 6탈삼진 1실점(무자책점) 투구로 승리를 챙겼다.
한국 타선은 린이웨이 상대 2안타에 그치고 실책으로 점수를 냈다. 경기를 뒤집을 수 있는 추가점을 만들지 못해 결국 패했다.
한국은 14일 오전 9시 30분 호주와 슈퍼라운드 2차전을 벌인다.
한편 슈퍼라운드에서 베네수엘라가 3승으로 1위, 호주와 일본이 각 2승 1패로 공동 2위, 푸에르토리코와 대만이 1승 2패로 공동 4위에 머무르고 있다. 앞서 열린 조별리그에서 베네수엘라와 일본에 진 한국은 이날 패배까지 3패를 기록, 슈퍼라운드 최하위로 추락했다.
willowdy@newspim.com