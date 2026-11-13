[APBC] '삼성 우승 주역' 김지찬, 日에서도 주목받아…"한일전 요주의 인물"

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[서울=뉴스핌] 유다연 기자=일본 언론이 호주전 빅이닝의 토대를 만든 김지찬을 한일전 요주의 인물로 꼽았다.

일본 매체 '디 앤써'는 13일 "한국은 12일 호주에게 7-8로 패했다. 하지만 6회 대타로 등장한 김지찬이 6점을 내는 빅이닝을 만들었다. 이번 한일전에서도 요주의 인물"이라고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 삼성 김지찬. [사진=삼성 라이온즈] 2026.11.13 willowdy@newspim.com

김지찬은 전날 일본 도쿄돔에서 열린 호주와 첫 경기에서 6회 대타로 나서 첫 타석부터 3루 선상을 따라가는 2루타로 무사 득점 기회를 살렸다. 김지찬의 주루로 흐름을 가져온 한국은 1사 후 김주원의 2점 홈런으로 타격감을 끌어올렸다.

디 앤써는 "키 163cm에 체중 64kg이라는 체격은 4개국 선수 가운데 가장 작다. 160cm대 선수는 많지 않다"며 "거포 유형이 많은 한국 타선에서 1점을 만드는 움직임을 낼 수 있는 김지찬이 키맨이 될 것"이라고 전망했다.

김지찬은 지난 8일까지 열렸던 한국시리즈(KS·7전 4선승제)에서 몸을 아끼지 않는 투혼을 보여줬다. 한국 대표팀 벤치도 김지찬이 삼성 포스트시즌(PS) 전 경기에 출전했던 것을 고려해 호주전 선발에서 제외했다.

아직 타순에 대한 고민이 많은 만큼 한국대표팀 최원호 감독은 김지찬에게 익숙한 중견수, 1번타자를 맡길 수도 있다.

이번 APBC 한국대표팀에는 지난해 신인왕 안현민, 올해 홈런왕 김도영을 포함해 KBO를 대표하는 거포들이 대거 포진했다. 하지만 일본 언론에서는 자기가 할 수 있는 최선의 플레이를 펼치며 결과를 끌어낸 김지찬에 주목했다.

김지찬의 유무는 삼성뿐만 아니라 국제전에서도 영향을 끼쳤다. 일본의 경계까지 받고 있는 김지찬이 이날 경기에서는 어떤 방식으로 점수를 내는 발판을 만들지 기대를 모은다.

willowdy@newspim.com