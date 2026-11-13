[APBC] 日, 한국전 '특급 신인' 다케마루 선발 등판 예고

AI 핵심 요약beta
- 일본이 13일 APBC 한국전 선발로 신인 투수 다케마루를 내세웠다
- 다케마루는 올 시즌 22경기에서 11승9패 평균자책점 3.27을 기록했다
- 호주전에서 패한 한국은 최고 시속 153㎞ 좌완 다케마루를 상대한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 유다연 기자=일본이 한일전 선발로 특급 신인인 다케마루 카즈유키를 내세운다.
일본은 13일 오후 7시 일본 도쿄돔에서 열리는 2026 아시아프로야구챔피언십(APBC) 한국전 선발로 다케마루 카즈유키를 예고했다.
일본프로야구(NPB) 요미우리 소속의 다케마루는 대학 졸업 후 실업야구를 거쳐 2025년 신인드래프트 1라운드 지명을 받았다. 올 시즌 선발로 22경기 11승 9패, 평균자책점 3.27을 기록했다.
다케마루는 올해 개막전 선발로 낙점됐다. 도쿄돔에서 최초로 개막전 선발로 등판하게 된 다케마루는 6이닝 2사사구 5탈삼진 1실점(1자책점)으로 승리를 챙겼다. 이 승리로 구단 역사상 최초로 도쿄돔 개막전 신인 투수 선발승이라는 기록도 달성했다.
한국 타자들은 지난 12일 열린 호주와 대회 첫 경기에서 7-8로 패했다. 6회 6점을 내는 빅이닝을 만들어냈지만, 호주 마운드가 흔들려 3연속 볼넷을 얻어 점수를 낼 수 있었다.
최고 시속 153km 포심 패스트볼을 가진 다케마루는 변화구 완성도가 높고 제구력이 좋은 좌완으로 평가받는다. 게다가 다케마루는 이날 경기가 열리는 도쿄돔을 홈으로 쓰는 요미우리 소속 투수다. 타선이 잠잠한 지금 한국 타선에 다케마루는 부담일 수 있다.
일본은 지난 2017년 초대 대회부터 2연속 우승을 차지하고 있다. 이번 대회에서도 아시아 야구 1위를 내주지 않기 위해 숙적인 한국전 선발로 특급 신인을 내세웠다. 호주전 패배를 당한 한국이 반등을 위해선 다케마루를 먼저 넘어야 한다.
willowdy@newspim.com