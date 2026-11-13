BNK금융, 5년 연속 ESG 통합 A등급 유지…지역 상생·환경 금융 강화

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사회 부문 4년 A+, 환경 부문 3년 A+등급

기후테크 지원으로 지역 저탄소 전환 강화

[부산=뉴스핌] 남경문 기자 = BNK금융그룹이 지역 상생과 친환경 금융을 두 축으로 ESG 경영 성과를 이어가고 있다.

BNK금융그룹은 한국ESG기준원(KCGS)의 2026년 ESG 평가에서 통합 A등급을 획득했다고 13일 밝혔다.

BNK금융그룹이 한국ESG기준원(KCGS)이 발표한 '2026년 ESG 평가'에서 5년 연속 통합 A등급을 획득하며 지속가능경영 성과를 이어갔다. 사진은 BNK금융그룹 전경[사진=뉴스핌DB]

이로써 BNK금융그룹은 5년 연속 통합 A등급을 유지했다.

환경(E) 부문에서는 3년 연속, 사회(S) 부문에서는 4년 연속 A+등급을 유지했다. 지배구조(G) 부문도 A등급을 받았다.

KCGS의 ESG 평가는 국내 상장기업을 대상으로 환경·사회·지배구조 분야의 지속가능경영 수준을 종합적으로 살피는 제도다. 통합 A등급은 각 부문에서 지속가능경영 체계를 구축하고 관련 위험을 관리해 온 기업으로 평가됐다는 의미다.

BNK금융은 사회 부문에서 부산·울산·경남 지역 주력산업을 지원하는 산업금융을 확대해 왔다. 중소기업과 소상공인을 대상으로 한 상생금융, 금융취약계층 지원, 금융소비자 보호 등도 지속했다.

지역 산업의 경쟁력 강화를 위해 생산적 금융을 추진한 점도 평가에 반영됐다. BNK금융은 2026년 기준 금융지주 가운데 사회 부문에서 4년 연속 A+등급을 받은 곳은 자사가 유일하다고 설명했다.

환경 부문에서는 금융배출량 관리체계를 고도화하고 지속가능 해양금융을 확대했다. 부산시와 기술보증기금과는 기후테크 기업의 금융비용을 지원하는 협약을 맺고 지역 기업의 저탄소 전환을 뒷받침했다.

앞서 세 기관은 2024년 협약을 통해 지역 기후테크 기업 42곳에 200억원 규모의 운전자금을 지원했다. 이후 지원 범위를 운전자금에서 시설자금까지 넓혀 탄소감축 기술의 사업화와 친환경 설비 투자를 지원하기로 했다.

지배구조 부문에서는 이사회 중심의 의사결정 체계를 바탕으로 내부통제와 준법경영 관리 수준을 높였다. ESG 관련 위험을 그룹 차원에서 관리하는 체계도 강화했다.

주요 계열사도 지배구조 평가에서 A등급을 받았다. BNK부산은행은 2년 연속 A등급을 유지했고, BNK경남은행은 전년 B+등급에서 A등급으로 올랐다.

news2349@newspim.com