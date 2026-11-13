'기프트' 차빈·한시현, 덕천고 야구부 에이스 경쟁…노력파와 천재형 투수의 만남

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = tvN 새 드라마 '기프트'에서 차빈과 한시현이 덕천고 야구부의 에이스 자리를 놓고 맞붙는다.

오는 12월 5일 밤 9시 10분 첫 방송되는 tvN 새 토일드라마 '기프트'는 불의의 사고 이후 특별한 능력을 얻게 된 전 프로야구 투수코치가 전국 꼴찌 고교 야구부의 감독으로 부임하며 벌어지는 이야기를 그린다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 기프트 스틸. [사진=tvN 기프트] 2026.11.13 moonddo00@newspim.com

이 가운데 오늘(13일) 공개된 스틸에는 덕천고 야구부의 두 투수 허승일(차빈)과 차태훈(한시현)의 각기 다른 매력이 담겨 눈길을 끈다. 먼저 허승일은 덕천고 야구부의 기존 주전 투수이자 끊임없는 훈련과 노력으로 실력을 쌓아온 노력파다. 야구를 향한 남다른 열정과 포기하지 않는 집념으로 마운드에 서는 인물인 만큼, 스틸 속에서도 진지한 눈빛과 단단한 투수의 면모가 돋보인다. 특히 글러브를 든 채 그라운드에 선 모습에서는 오랜 시간 자신을 단련해 온 허승일의 노력이 고스란히 느껴진다.

반면 차태훈은 야구를 제대로 접해본 적 없지만 남다른 신체적 감각과 타고난 재능을 지닌 천재형 투수다. 야구에 대한 경험은 부족하지만 본능적으로 가능성을 드러내며 덕천고 야구부에 새로운 바람을 불러일으키는 인물. 공개된 스틸 속 한시현은 유니폼을 입고 마운드에 선 모습부터 편안하고 여유로운 표정까지 다채로운 매력을 발산한다. 야구를 잘 알지 못하는 차태훈이 타고난 재능으로 어떤 활약을 펼칠지 기대를 모은다. 여기에 각기 다른 분위기를 지닌 두 배우의 훈훈한 비주얼 케미 역시 시선을 사로잡는다.

여기에 두 배우 모두 학창 시절 야구를 경험했다는 공통점도 눈길을 끈다. 차빈은 초등학교 3학년부터 고등학교 3학년까지 야구 선수로 활동하며 중학교 때까지 투수와 타자를 오갔고, 고등학교 때부터 투수로 활약했다. 한시현 역시 초등학교 3학년부터 대학교 2학년까지 12년간 투수로 활동한 경험이 있다. 실제 야구 경험을 바탕으로 완성할 두 배우의 생생한 투수 연기에도 기대가 모인다.

'기프트' 제작진은 "허승일이 끊임없는 노력으로 묵묵히 실력을 쌓아온 인물이라면, 차태훈은 타고난 재능으로 새로운 가능성을 보여주는 인물이다. 전혀 다른 두 사람이 만나 어떤 이야기를 만들어갈지 기대해 주셨으면 한다"라고 전했다. 이어 "단순한 승부를 넘어 경쟁과 우정 사이에서 변화하고 성장하는 두 청춘의 여정을 지켜봐 주셨으면 좋겠다"라고 덧붙였다.

한편, 카카오웹툰에서 인기리에 연재 중인 정이리이리 작가의 동명 야구 웹툰을 원작으로 하는 tvN 새 토일드라마 '기프트'는 12월 5일 밤 9시 10분 첫 방송된다.

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