[금주 재판일정] '계엄 표결 방해' 추경호 1심 선고…檢은 20년 구형

18일 추경호 내란중요임무종사 1심 선고기일

20일 윤석열 '김건희 디올백' 첫 공판 앞둬

20일 'SM 시세조작' 혐의 김범수 항소심 선고

[서울=뉴스핌] 백승은 기자 = 이번주 법원에는 12·3 비상계엄 당시 국민의힘 원내대표 자격으로 계엄 해제 표결을 방해했다는 혐의를 받는 추경호 대구시장의 1심 선고가 열린다. 추 시장은 금고 이상의 형이 확정될 경우 시장직을 잃을 수 있다.

◆ 특검, 추경호에 징역 20년 구형…"내란 상황서 임무 적극 수행"

서울중앙지법 형사34부(재판장 한성진)는 오는 18일 오후 2시 추 시장의 내란중요임무종사 혐의 사건 선고기일을 연다.

추 시장은 12·3 비상계엄 당시 윤석열 전 대통령 측으로부터 계엄에 협조해달라는 취지의 요청을 받고 의원총회 장소를 여러 차례 변경하는 식으로 계엄 해제 표결을 방해했다는 혐의로 재판에 넘겨졌다.

서울중앙지법 형사34부(재판장 한성진)는 오는 18일 오후 2시 추경호 대구시장의 내란중요임무종사 혐의 사건 선고기일을 연다. 사진은 재판에 출석 중인 추 시장. [사진=뉴스핌DB]

조은석 내란특검이 제출한 공소장에 따르면 추 시장은 윤 전 대통령이 계엄을 선포한 직후인 지난 2024년 12월 4일 오전 12시 3분경 한동훈 당시 국민의힘 대표와 통화를 나눴다. 한 전 대표는 추 시장에게 "어떻게든 본회의장으로 와달라"고 했지만, 추 시장은 "상황을 정리하고 투표가 결정되면 올라가도 되지 않겠나"고 답했다. 특검은 추 시장이 한 전 대표에게 이탈을 요구한 것이라고 봤다.

또 추 시장은 의총 장소를 국회에서 당사로, 또 국회에서 당사로 총 세 차례 변경했다. 이 때문에 계엄 해제 요구안 표결에는 국민의힘 의원 108명 중 18명만 참여하는 데 그쳤다는 게 특검 측 주장이다.

특검은 지난해 12월 추 시장에 대한 구속영장을 청구했지만 법원은 "혐의 및 법리에 대해 다툼의 여지가 있다"라며 기각했다. 이에 특검은 추 시장을 불구속 기소했다.

지난 9월 30일 열린 결심 공판에서 특검은 추 시장에게 징역 20년을 구형했다. 특검은 "윤 전 대통령이 일으킨 내란에서 국회의 계엄 해제 의결을 막는 임무를 적극적으로 수행했다"며 "해제 의결 여부가 관건인 12·3 내란의 결정적 국면에서 여당 의원들의 표결 참여를 봉쇄하는 적극적인 임무를 수행한 것"이라고 밝혔다.

추 시장 측은 윤 전 대통령에게 계엄에 협조해달라는 요청을 전혀 받지 않았고, 경찰의 국회 출입 통제 상황에 따라 의총 장소를 조정한 것일 뿐이라고 맞섰다.

최근 추 시장의 유무죄를 판가름할 수 있는 민사소송 결과가 나오기도 했다. 지난달 30일 서울남부지법은 시민 46명이 국민의힘을 상대로 제기한 손해배상 청구 소송에서 원고 패소 판결했다. 시민들은 추 시장이 계엄 해제 결의를 방해했다며 손해배상을 청구했지만, 재판부는 "추 시장의 행위가 국회의 계엄 해제 결의를 방해하거나 지연시키려는 의도에서 이뤄졌다는 구체적인 입증이 부족하다"고 판단했다.

김범수 카카오 미래이니셔티브센터장. [사진=뉴스핌DB]

◆ 'SM 시세조작' 김범수 항소심 선고…1심은 무죄

오는 20일 서울고법 형사4-1부(재판장 김인겸)는 자본시장과금융투자업에 관한 법률 위반 등 혐의를 받는 김범수 카카오 창업자 겸 미래이니셔티브센터장 항소심 선고기일을 연다.

김 창업자는 2023년 2월경 SM엔터테인먼트를 인수하는 과정에서 주가를 조작했다는 의혹을 받고 재판에 넘겨졌다. 당시 하이브가 공개매수를 선언하자 이를 방해하기 위해 주가를 공개매수가보다 높게 고정하는 등의 방식으로 시세를 조종했다는 혐의다.

검찰은 김 창업자의 지시에 따라 SM 인수를 위해 특별 결성된 '프로젝트S팀'이 활동했고, 배재현 전 카카오 총괄투자대표를 통해 프로젝트S팀이 김 창업자의 지시를 받아 움직였다고 봤다.

핵심 증거는 이준호 전 카카오엔터테인먼트 투자전략부문장의 진술이다. 그의 진술에 따르면 그가 지 대표를 만났을 때 자신의 휴대폰으로 배 전 대표가 전화를 걸어 지 대표에게 'SM엔터 주식을 매입해 달라'고 부탁했다고 했다. 이는 사실상 검찰 측의 유일한 직접 증거였다.

1심 재판부는 이 전 부문장의 진술이 일관되지 않고, 모순되는 부분이 많다며 진술의 신빙성이 없다고 판단하고 김 창업자에게 무죄를 선고했다. 함께 재판에 넘겨진 배 전 대표, 카카오·카카오엔터테인먼트 법인도 무죄로 판단했다.

같은 날 서울중앙지법 형사4단독 박강균 부장판사는 윤 전 대통령의 부정청탁 및 금품 등 수수의 금지에 관한 법률 위반 혐의 사건 첫 공판기일을 열 예정이다.

윤 전 대통령은 2022년 9월경 서울 서초구 코바나컨텐츠에서 김건희 여사가 최재영 목사에게 300만원 상당의 디올백을 건네받았다는 사실을 알고 있으면서도 신고하지 않았다는 혐의를 받는다.

지난 2024년 10월 서울중앙지검은 윤 전 대통령을 불기소 처분했다. 디올백이 직무와 관련한 금품 수수가 아니었기 때문에 신고 의무가 없다는 취지다. 이후 민중기 특검팀이 재수사해 재판에 넘겨졌다.

100wins@newspim.com