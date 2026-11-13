금산군, 농어촌 기본소득 선정 총력…충남도에 5대 현안 지원 요청

AI 핵심 요약beta
- 금산군은 12일 농어촌 기본소득 시범사업 선정을 충남도에 요청했다
- 금산군은 군민에게 월 15만 원 지급 사업의 사전 준비를 마쳤다
- 금산군은 도로망 확충과 고려인삼 테마파크 지원도 함께 건의했다
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기본소득·도로망 확충·인삼 테마파크 등 협조 건의
[금산=뉴스핌] 오영균 기자 = 충남 금산군이 내년도 농어촌 기본소득 시범사업 선정을 최우선 과제로 내걸고 충남도에 지원을 요청했다. 지역 교통망 확충과 인삼산업 활성화 등 주요 현안 해결을 위한 협력도 강화하기로 했다.
금산군은 지난 12일 충남도청에서 문정우 군수와 박수현 충남지사가 참석한 가운데 예산정책협의회를 열고 5개 핵심 사업에 대한 도 차원의 협조를 건의했다고 13일 밝혔다.
주요 건의사업은 ▲2027년 농어촌 기본소득 시범사업 선정▲금산~진산 국지도 68호선 조기 추진 ▲복수~진산 지방도 635호선 확·포장 ▲고려인삼 테마파크 조성▲중부 동서 고속도로 건설 등이다.
가장 시급한 현안은 농어촌 기본소득 시범사업이다. 금산군민에게 1인당 월 15만 원을 지급하는 사업으로, 총사업비 900억 원 가운데 국비 450억 원과 도비·군비 각각 225억 원이 투입되는 구조다.
전국 34개 군이 신청해 18곳 안팎이 선정될 예정인 가운데 금산군은 관련 조례 제정과 지방비 확보 등 사전 준비를 마쳤다.
문 군수는 "인삼산업 침체로 어려움을 겪는 금산에 농어촌 기본소득은 지역경제 재도약의 마중물이 될 것"이라며 시범지역 선정을 위한 적극적인 지원을 요청했다.
도로망 확충 사업도 협의 테이블에 올랐다. 군은 금산~진산 국지도 68호선과 복수~진산 지방도 635호선의 원활한 사업 추진을 통해 2030년까지 조기 준공할 수 있도록 협조를 당부했다.
국지도 68호선은 현재 1차 구간 공사가 진행 중이며 2차 구간은 내년 상반기 착공 예정이다. 지방도 635호선 역시 내년 상반기 착공을 목표로 4차로 확·포장이 추진되고 있다.
이와 함께 인삼 체험과 미식·치유 관광을 결합한 고려인삼 테마파크 조성을 위한 국·도비 지원과 서천~금산 72.5㎞를 연결하는 중부 동서 고속도로의 국가 중장기 계획 반영도 건의했다.
문정우 군수는 "이번에 건의한 사업은 금산의 미래 성장과 군민 생활여건 개선에 직결된 과제"라며 "국회와 중앙정부, 충남도와 지속적으로 협력해 실질적인 사업 성과를 이끌어내겠다"고 말했다.
gyun507@newspim.com