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[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 제63회 세무사 시험 수석 합격자의 스마트안경 부정행위 의혹이 제기된 가운데, 한국산업인력공단이 "제2차 주관식 논술형 답안지에 대한 전문가 검토 등 사실관계 확인을 계속하고, 확인 결과가 정리되는 대로 추가 설명하겠다"는 입장을 냈다.

공단은 13일 "현재까지 확인한 시험 운영 및 제1차 시험 채점 자료에서 부정행위 관련 특이사항을 확인하지 못했다"면서도 이같이 밝혔다.

공단은 해당 수험자의 제1차 및 제2차 시험을 감독한 감독위원 4명에게 유선으로 확인한 결과, 시험 당시 스마트안경 사용 등 부정행위를 의심할 만한 행동이나 특이사항은 없었다는 답변을 받았다고 설명했다.

시험 운영 자료에서도 공통 안내방송·감독위원 교육·수험자 신분확인 및 전자·통신기기 확인 절차가 정상적으로 실시됐고, 1차 시험의 전산 자동 판독 채점 자료에서도 특이사항은 발견되지 않았다고 부연했다.

[서울=뉴스핌] 이건주 기자 = 2027학년도 대학수학능력시험을 앞둔 2026년 11월 11일 오후 서울 용산구 서울시교육청에서 수능 스마트안경 전담 본부요원 연수를 앞두고 관계자들이 스마트안경 시연을 하고 있다. 2026.11.11 kunjoo@newspim.com

다만 해당 시험은 학교를 임차해 시행하는 지필시험으로, 교실 내부에 폐쇄회로(CC)TV가 설치되어 있지 않아 영상으로 시험 당시 상황을 확인하는 데에는 한계가 있는 것으로 드러났다.

앞서 이번 세무사 시험 수석 합격자 A씨가 스마트안경 등을 활용했다는 의혹이 온라인 커뮤니티를 중심으로 퍼졌다. A씨는 1차 시험 4개 과목에 걸쳐 160문제 중 단 한 문제만 틀렸다. 과목별 점수는 재정학만 97.5점을 받았고 세법학개론·회계학개론·상법은 모두 100점을 받았다.

세법학개론은 응시자 1만6856명의 평균 점수가 30.18점에 그쳤다. 수험자들이 산업인력공단에 청구한 정보공개 결과에 따르면 100점을 받은 A씨를 제외하면 90점 이상을 받은 응시자는 없었고, 다음 고득점자 점수는 80점대였다.

논술형으로 치러지는 2차 시험 과목별 점수는 회계학1부 192점, 회계학2부 190점, 세법학1부 114점, 세법학2부 167점으로 나타났다.

공단은 스마트안경 등 신종 전자·통신기기에 대한 확인 절차와 감독위원 교육을 보완하겠다는 방침을 재확인했다. 공단은 시험장 내 부정행위 예방과 감독 기능 강화를 위해 현재 529대가 설치된 CCTV를 확대하고, 한국방송통신전파진흥원에서 개발 중인 전파탐지기의 현장 검증이 완료되는 대로 도입할 계획이다.

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