'A매치 최다 출전' 케인, 신기록 경기서 92번째 골…잉글랜드 2-1 승

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[서울=뉴스핌] 유다연 기자=해리 케인(잉글랜드)이 잉글랜드 축구대표팀 역대 최다 출전 신기록을 세운 경기에서 결승골을 터뜨렸다.

잉글랜드는 12일(현지시간) 영국 런던 웸블리 스타디움에서 열린 크로아티아와 2026-2027 유럽축구연맹(UEFA) 네이션스리그 리그A 3조 5차전 홈 경기에서 2-1로 이겼다.

[영국 런던 로이터=뉴스핌] 유다연 기자= 잉글랜드 해리 케인이 13일(한국시간) 영국 런던 웸블리 스태디움에서 열린 크로아티와 2026 유럽축구연맹(UEFA) 네이션스 리그 경기 전 잉글랜드 최다 출전을 기념해 윌리엄 왕세자에게 기념 유니폼을 받았다. 2026.11.13 willowdy@newspim.com

케인의 126번째 A매치였다. 이날 출전으로 케인은 피터 실턴(125경기)을 넘어 잉글랜드 대표팀 최다 출전 단독 1위가 됐다.

케인은 1-1로 맞선 후반 19분 페널티킥 결승골을 넣어 8만여 관중 앞에서 신기록 수립을 자축했다. 잉글랜드 대표팀 역대 최다 득점 기록을 보유한 케인의 A매치 92번째 골이기도 하다. 2위 웨인 루니(53골)보다 39골 더 넣었다.

잉글랜드는 전반 24분 모건 로저스의 선제골로 앞서갔으나 후반 14분 페타르 수치치에게 동점골을 내줬다. 크로아티아 코너킥 상황에서 잉글랜드 수비수 재럴 콴사의 헤더 실수가 실점으로 이어졌다.

곧이어 콴사가 페널티지역에서 반칙을 유도해냈다. 주심은 비디오판독(VAR)을 거쳐 페널티킥을 선언했고, 케인이 키커로 나서 골망을 흔들었다.

[영국 런던 로이터=뉴스핌] 유다연 기자= 잉글랜드 해리 케인이 13일(한국시간) 영국 런던 웸블리 스태디움에서 열린 크로아티아와 2026 유럽축구연맹(UEFA) 네이션스 리그 경기에서 팀의 두 번째 골을 넣고 있다. 2026.11.13 willowdy@newspim.com

잉글랜드는 조 2위를 지키며 내년 3월 열리는 8강 진출을 확정했다.

조 선두 스페인도 이날 체코를 2-0으로 꺾고 8강 진출을 확정했다. 잉글랜드는 15일 스페인 원정에서 조 1위를 놓고 다툰다.

한편 경기 전에는 케인을 위한 기념행사가 열렸다. 1989년 보비 무어(108경기)를 넘어 37년간 잉글랜드 최다 출전 기록을 지켜온 실턴이 케인에게 기념품을 전달했고, 윌리엄 왕세자는 등번호 자리에 '126'이 새겨진 유니폼을 건넸다.

토트넘 홋스퍼에서 케인과 한솥밥을 먹었던 크로아티아 주장 루카 모드리치는 1880년 영국 기업가들이 크로아티아에 처음 들여온 축구공의 복제품을 선물했다.

지난달 발롱도르를 받은 케인의 다음 목표는 A매치 100호 골이다. 케인은 "동료들과 A매치 100호 골에 관해 얘기했다. 빨리 도달하려고 노력해야 할 또 하나의 엄청난 이정표"라고 말했다. A매치에서 100골 이상을 넣은 남자 선수는 크리스티아누 호날두(포르투갈), 리오넬 메시(아르헨티나), 알리 다에이(이란) 3명뿐이다.

willowdy@newspim.com