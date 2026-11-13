투어스 신유, 일일 기상캐스터 변신…수능 앞두고 수험생 응원

AI 핵심 요약beta
- 투어스 신유가 12일 YTN 생방송에서 일일 기상캐스터로 날씨를 전했다
- 신유는 신곡 퍼포먼스와 안정적인 진행으로 다양한 매력을 선보였다
- 수능일 영하권 추위를 예고하며 수험생들에게 철저한 대비를 당부했다
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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 하이브 레이블즈 소속 그룹 투어스 신유가 일일 기상캐스터로 변신해 안정적인 진행 실력과 다채로운 매력을 뽐냈다
신유는 지난 12일 오후 생방송으로 진행된 YTN '뉴스퀘어 2PM'에 출연해 날씨 예보를 전했다. 앞서 팀 공식 SNS를 통해 신유의 일일 기상캐스터 소식이 기습 공개돼, 야외 스튜디오 앞은 그를 보기 위해 모여든 팬들로 가득 찼다.
깔끔한 코트 차림으로 등장한 신유는 싱글 2집 'TO US' 타이틀곡 '내 이름을 불러줘' 후렴구 퍼포먼스를 선보이며 날씨 코너의 포문을 열었다. 그는 긴 팔다리를 유연하게 활용한 시원시원한 춤선으로 시선을 사로잡았으며, 깜찍한 하트 포즈도 선보여 현장 분위기를 뜨겁게 달궜다.
신유는 차분한 목소리로 일기예보를 상세히 설명하며 안정적인 진행을 이어갔다. 그는 수능일에 영하권 추위가 찾아올 것으로 예상된다며 수험생들에게 철저한 대비를 당부했다.
신곡에 수험생 응원을 녹인 센스도 빛났다. 신유는 "'내 이름을 불러줘'는 두려움 대신 설렘을 안고 앞으로 내달리는 청춘의 용기를 그린 곡이다. 오늘 날씨 요정이자 응원 단장으로 나선 제가 이 곡에 힘을 담아 수험생분들께 응원을 보태겠다"라고 따뜻하게 말했다.
한편 신유가 속한 투어스는 지난 2일 싱글 2집 '투 어스(TO US)'를 발표하고 활발하게 활동 중이다. '투 어스'는 공개 직후 한터차트 일간·주간 음반 차트 1위로 직행해 높은 인기를 입증했다. 타이틀곡 '내 이름을 불러줘'도 벅스와 멜론 '톱 100' 등 국내 주요 음원 차트 상위권을 기록했으며, 일본과 중국의 음원 차트에서도 상위권에 들며 존재감을 드러냈다.
moonddo00@newspim.com