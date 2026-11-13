부산시, 부마항쟁 기록물 2건 예비문화유산 선정…50년 역사 반영

AI 핵심 요약beta
- 부산시는 13일 부마민주항쟁 기록물 2건을 예비문화유산으로 선정했다
- 부산대 민주투쟁선언문은 유신철폐와 독재타도 내용을 담은 유일한 원본으로 알려졌다
- 김택용 취재원고는 마산 시위 현장과 항쟁 전개 과정을 기록한 자료로 평가됐다
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유신독재 저항 상징 원본과 취재원고
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 유신독재에 맞선 부산대 학생들의 선언문 원본과 마산 시위 현장을 담은 취재 원고가 47 만에 국가 예비문화예산으로 다시 조명된다.
부산시는 부마민주항쟁기념재단이 소장한 '부마민주항쟁 민주투쟁선언문'과 '부마민주항쟁 김택용 취재원고'가 국가유산청의 예비문화유산에 선정됐다고 13일 밝혔다.
예비문화유산은 제작·형성된 지 50년이 지나지 않은 근현대 문화유산을 대상으로 한다. 문화유산으로서 가치가 있지만 아직 국가등록문화유산 지정 요건을 충족하지 못한 자료를 발굴해 보호하는 제도다.
'민주투쟁선언문'은 1979년 10월 15일 부산대학교 학생 신재식 씨가 등사해 배포한 선언문이다. 당시 제작된 세 종류의 선언문 가운데 현재까지 확인된 유일한 원본으로 알려졌다.
선언문에는 유신체제 철폐와 독재 타도 등 부산대 학생들의 저항 의식이 담겼다. 유인물 배포만으로도 체포될 수 있었던 당시 상황에서 원본이 보존됐다는 점도 문화유산 선정의 근거가 됐다.
'김택용 취재원고'는 부산일보 마산 주재 기자였던 고 김택용 씨가 1979년 10월 18일부터 21일까지 마산지역 시위 상황을 취재해 정리한 기록이다. 국가유산청은 이 원고를 당시 항쟁의 전개 과정과 현장 상황을 확인할 수 있는 자료로 평가했다.
부마민주항쟁은 1979년 10월 부산과 마산에서 시민·학생들이 유신독재에 맞서 일으킨 민주화운동이다. 두 기록물은 항쟁에 참여한 학생들의 목소리와 현장을 취재한 기자의 시선을 각각 담고 있어 사건의 발발과 전개를 보여주는 1차 자료로 분류된다.
부산시는 앞으로 6월 민주항쟁 등 지역 민주화운동 관련 기록물을 추가로 발굴할 계획이다.
ndh4000@newspim.com