부산시, 외국인 환자 유치 의료관광 컨벤션 개막…산업 협력 방안 논의

AI 핵심 요약beta
- 부산시는 13일부터 이틀간 국제의료관광컨벤션을 개최한다고 밝혔다
- 행사에서는 의료관광 동향과 해외환자 유치 전략을 논의한다
- 해외 바이어와 의료기관 상담회 및 웰니스 체험 프로그램도 진행된다
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해외 바이어 웰니스 관광지 탐방
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 외국인 환자 유치를 위한 부산시의 의료관광 청사진이 공개된다.
부산시는 13일부터 14일까지 이틀간 벡스코 제1전시장에서 '제18회 부산국제의료관광컨벤션'을 열고 진료분야, 의료서비스, 의료관광상품 등을 홍보한다고 밝혔다.
전시는 의료와 관광·웰니스 분야를 중심으로 구성된다. 국제의료관광 심포지엄과 세미나에서는 의료관광 산업 동향과 해외환자 유치 전략을 다룬다. 참가 기관들은 산업 발전을 위한 협력 방안도 논의한다.
해외 바이어와 지역 의료기관 간 일대일 상담회도 열린다. 시는 사전 매칭을 통해 기관별 수요에 맞춘 상담을 진행하고, 행사 이후 후속 관리로 협력 사업 발굴을 지원할 계획이다.
행사에 앞서 전날 해외 바이어들은 3개 그룹으로 나뉘어 부산 주요 웰니스 관광지를 둘러봤다. 신세계백화점 센텀시티점과 동백섬, 누리마루 등을 방문하며 지역 관광자원과 웰니스 콘텐츠를 체험했다.
시민 참여 프로그램으로는 외국인 유학생 건강축제와 명상·요가·싱잉볼 체험 등이 마련된다. 경품 행사 등 부대 프로그램도 진행된다.
시는 의료 인프라와 관광자원을 연계해 외국인 관광객의 의료서비스 이용을 확대하고, 의료관광 목적의 재방문으로 연결한다는 방침이다.
ndh4000@newspim.com