강훈, '뜨거운 안녕' 첫 방송부터 존재감…무명 개그맨 웃픈 청춘 그렸다

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 강훈이 tvN '뜨거운 안녕'에서 꿈과 현실 사이를 오가는 무명 개그맨으로 변신해 웃음과 공감을 동시에 안겼다.

지난 11일 첫 방송한 tvN 수목드라마 '뜨거운 안녕'은 꿈을 향해 질주하던 '무명 개그맨 삼인방'이 '정체불명 수상녀'를 만나 저마다의 내일을 찾아가는 뜨겁고도 아름다운 실패 청산 성장기다. 극 중 강훈은 무명 개그 트리오 '아수라'의 리더 강태구 역을 맡았다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 뜨거운 안녕 강훈. [사진=뜨거운 안녕 방송 장면] 2026.11.13 moonddo00@newspim.com

태구는 학창 시절 우연히 방송제 공연에 서게 된 것을 계기로 개그맨이 되었지만, 개그를 향한 그의 뜨거운 열정과 달리 현실은 텅 빈 객석을 마주한 무명 개그맨인 상황. 그럼에도 끊임없이 새로운 아이디어를 쏟아내고 개그 프로그램 출연 기회를 잡고자 회식에 참석해 메인 PD의 갑질을 견뎌냈다. 하지만 '아수라' 멤버 김남일(조현철)을 향한 선 넘은 행동은 참지 못하고 제지하는 리더의 모습을 보였다.

이후 PD 교체로 새 코너를 선보일 기회를 얻게 된 태구. 그러나 녹화 당일, 국장의 지시로 '아수라'가 준비한 코너가 무산되는 상황이 발생했다. 꿈같은 기회였기에 더욱 절망스러웠던 세 사람은 각자의 슬픔에 빠져 힘든 시간을 보냈다. 특히, 술에 취한 남일이 '아수라'의 끝을 이야기하자 태구는 서운함을 감추지 못하며 "할 말이 있고 안 할 말이 있지"라고 분노를 터트리기도. 하지만 남일의 마음을 이해하지 못하는 것은 아니었기에 더욱 심경이 복잡해졌다.

어색해진 남일과의 사이를 의식한 태구는 집에 들어가지 못한 채 늦은 시간까지 카페에서 시간을 보냈고, 자신 때문에 퇴근을 하지 못하고 있던 직원 고은영(이이담)을 집 앞까지 데려다주었다. 가로등이 고장 난 어두운 골목을 혼자 가야 하는 은영이 걱정된 것. 그 기회로 옥상에 앉아 대화를 나누게 된 두 사람. 태구는 그동안 누구에게도 털어놓지 못했던 미래에 대한 고민을 은영에게 털어놓았고, 해당 장면 속 태구가 느끼는 청춘의 무게감은 보는 이들에게 먹먹함을 남겼다. 그리고 지방 행사에서 또 한 번 현실의 벽에 부딪힌 그는 10주년 공연을 끝으로 팀 '아수라'가 해체할 것을 알렸다. 하지만, 극 말미 집으로 돌아가는 '아수라'의 차 앞으로 뛰어든 은영은, 사실 자신이 '아수라'의 열성 팬이었다는 것을 알리며 그들의 해체를 적극 반대하는 모습을 보여 다음 전개에 대한 흥미를 이끌었다.

이렇듯 강훈은 강태구 캐릭터의 순수한 매력부터 꿈을 이루기 위한 뜨거운 열정까지 폭넓게 그려내며 시청자들의 몰입도를 끌어올렸다. 특히 능청스러운 코믹 연기와 꿈과 현실 사이에서 방황하는 청춘의 모습을 노련한 완급 조절로 완성해 호평을 얻었다. 극 전체를 이끌며 공감과 웃음을 모두 잡아낸 그가 앞으로 어떤 활약을 이어갈지 기대가 모인다.

한편, 강훈이 출연 중인 '뜨거운 안녕'은 매주 수, 목요일 밤 10시 50분 tvN에서 방송된다.

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