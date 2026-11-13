선전 APEC 정상회의, 아시아태평양 기술협력의 새 장을 연다

[서울=뉴스핌] 주옥함 기자= 지난해 제32차 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의가 경상북도 경주에서 열린 데 이어, 다음 주 제33차 APEC 정상회의가 중국 광둥(廣東)성 선전(深圳)에서 개최된다.

지난 10월 25일, 선전 지하철 14호선 강샤베이(崗廈北) 환승역에 '2026 APEC CHINA' 홍보 조형물이 설치돼 있다. [사진=VCG제공]

경주에서 선전으로 무대가 옮겨가며, 아태 협력의 릴레이가 한중 양국 사이에서 이어지고 있다.

2026 선전 APEC 정상회의는 '아태 공동체 건설, 공동 번영 촉진(Building an Asia-Pacific Community to Prosper Together)'이라는 주제를 내걸고, 개방(Openness)·혁신(Innovation)·협력(Cooperation)을 3대 우선 분야로 정했다.

APEC 회의를 앞두고 과학기술 혁신이라는 관점에서 중국을 조명하는 것은, 이 세 가지 핵심 키워드가 산업 현장과 일상에 어떻게 스며들고 있는지 살피는 일이기도 하다.

최근 몇 년간 중국의 과학기술은 글로벌 무대에서 더욱 빈번하게 주목받아 왔다. 인공지능(AI), 초거대 AI 모델, 체화지능(Embodied Intelligence)과 신재생에너지에 이르기까지, 중국 테크 기업들이 세계 무대에 잇따라 등장하면서 외부에서는 끊임없이 질문을 던지고 있다. "중국 과학기술의 본질적 바탕은 무엇이며, 오늘날의 성취는 어떻게 가능했는가?"

이번 특별 기획 보도는 바로 이러한 질문에서 출발했다. 베이징(北京) AI 창업 커뮤니티에서는 대학과 기업, 자본과 응용 시장 간 거리가 획기적으로 줄어들고 있다. 로봇 생산라인과 훈련장에서는 로봇 기술이 단순히 움직이고 시연하는 수준을 넘어 실제 작업을 안정적으로 수행하는 단계로 나아가고 있다.

한국의 치킨집 주방 등에서는 중국산 로봇이 현지 작업 수요에 맞춰 투입되고 있고, 선전에서는 한국 스타트업들이 '공장 찾기'에서 '파트너 찾기'로 협력 방식을 전환하고 있다. 이러한 이야기가 주목하는 지점은 혁신 요소들이 어떻게 연결되는지, 기술이 국경을 넘어 어떻게 실증되는지 그리고 협력이 현장 수요에 어떻게 대응하는지다.

한국은 중국 과학기술과 아시아태평양 지역의 '연결'을 엿볼 수 있는 하나의 창이다. 혁신이 개방의 물결 속에서 확산하고, 협력을 통해 모두가 누릴 수 있는 성과로 이어질 때 비로소 공동 성장의 원동력이 된다. 이는 이번 APEC의 3대 우선 분야가 현실로 구현된 모습이다.

[중국외문국 아시아태평양 커뮤니케이션센터 월간 <중국>]

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