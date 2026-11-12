[APBC] '투타 완벽' 일본, 대만에 5-0 영봉승...3연패 시동

AI 핵심 요약beta
- 일본 대표팀은 12일 APBC 1차전에서 대만을 5-0으로 완파했다
- 마사키 도모야는 연타석 홈런 포함 3안타 3타점으로 맹활약했다
- 일본은 13일 한국과 맞붙으며 한국은 결승 진출을 위해 승리가 필요하다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 아시아 야구 최강 일본이 대만을 완파하고 아시아프로야구챔피언십(APBC) 3연패 도전에 시동을 걸었다.
이구치 다다히토 감독이 이끄는 일본 대표팀은 12일 일본 도쿄돔에서 열린 2026 APBC 1차전 대만과의 경기에서 5-0으로 승리했다. 마운드에서는 선발 가네마루 유메토(주니치)가 대만 타선을 꽁꽁 묶었고 타선에서는 와일드카드로 합류한 1번 타자 마사키 도모야(소프트뱅크)가 연타석 홈런을 터뜨리며 승리를 이끌었다.
일본은 1회초부터 기선을 제압했다. 리드오프 마사키가 대만 선발 린즈웨이의 공을 받아쳐 가운데 담장을 넘기는 선제 솔로포를 쏘아 올렸다. 이어 무네야마 루이(라쿠텐)가 2루타와 상대 중견수 실책을 틈타 3루까지 진루했고 니시카와 미쇼(지바 롯데)의 좌전 적시타가 터지며 아웃 카운트 하나 없이 2-0으로 달아났다.
마사키의 방망이는 멈추지 않았다. 3회초 1사 주자 없는 상황에서 다시 타석에 들어선 마사키는 풀카운트 승부 끝에 왼쪽 담장을 넘기는 연타석 솔로 홈런을 작렬했다. 올 시즌 일본 프로야구에서 28홈런을 기록하고 재팬시리즈 MVP를 차지한 거포다운 무력시위였다.
일본은 7회초 선두타자 쇼지 유다이의 낫아웃 폭투 출루와 도루, 상대 폭투로 무사 3루 기회를 잡았다. 여기서 다시 마사키가 중전 적시타를 때려내며 4-0을 만들었다. 마사키는 이날 4타수 3안타(2홈런) 3타점 2득점의 맹타를 휘둘렀다. 9회초에는 2번 타자 무네야마가 우월 솔로포를 보태며 승부에 쐐기를 박았다.
마운드의 힘도 압도적이었다. 좌완 선발 가네마루는 최고 시속 154km의 강속구를 앞세워 7이닝 동안 91구를 던지며 2피안타 1볼넷 5탈삼진 무실점으로 대만 타선을 완벽하게 요리했다. 대만 주자는 단 한 명도 2루 베이스를 밟지 못했다. 가네마루에 이어 등판한 불펜 투수 모리타 슌야(요미우리)와 요시다 세이야(주니치) 역시 8회와 9회를 각각 삼자범퇴로 깔끔하게 틀어막고 영봉승을 완성했다.
대회 첫 승을 신고한 일본은 13일 오후 7시 같은 장소에서 한국과 격돌한다. 앞서 열린 경기에서 호주에 7-8로 충격의 재역전패를 당한 한국으로서는 투타에서 완벽한 전력을 과시한 일본을 반드시 넘어야만 결승 진출의 불씨를 살릴 수 있는 절박한 처지에 놓였다.
psoq1337@newspim.com