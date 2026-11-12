경주 한수원, KSPO에 2-1...수원FC와 WK리그 챔프전

AI 핵심 요약beta
- 한수원이 12일 화천KSPO를 2-1로 꺾고 4년 만에 챔피언결정전에 진출했다.
- 한수원은 문미라와 나카지마 에미의 골로 앞선 뒤 KSPO의 추격을 막아냈다.
- 한수원은 15일과 18일 수원FC 위민과 창단 첫 우승을 다툰다.
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[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 여자실업축구 경주 한국수력원자력이 디펜딩 챔피언 화천KSPO를 제압하고 4년 만에 챔피언결정전 무대를 밟았다.
한수원은 12일 화천생활체육공원 주경기장에서 열린 2026 WK리그 플레이오프(PO) 단판 승부에서 KSPO를 2-1로 꺾었다. 정규리그 3위(승점 40)로 PO에 오른 한수원은 2위 KSPO(승점 55)를 원정에서 무너뜨리는 이변을 일으켰다.
한수원은 2022년 이후 4년 만에 챔프전 복귀에 성공했다. 앞선 4차례 챔프전에서 모두 준우승에 그쳤던 한수원은 창단 첫 우승을 향한 다섯 번째 도전에 나선다. 반면 지난해 통합 우승을 차지했던 KSPO는 지난 7일까지 인도에서 열린 아시아축구연맹(AFC) 여자 챔피언스리그 조별리그를 치르고 돌아온 체력적 부담을 극복하지 못하고 탈락했다.
한수원은 현슬기를 공격 선봉에 세우고 국가대표 수비수 장슬기와 노진영을 후방에 배치하며 초반부터 경기를 주도했다. 전반 21분 만에 선제골이 터졌다. 현슬기가 오른쪽 측면을 돌파한 뒤 건넨 패스를 김진희가 낮고 빠른 크로스로 연결했고, 문미라가 문전에서 오른발로 침착하게 마무리했다. 한수원은 전반 28분 KSPO 최정민의 결정적인 문전 슈팅을 골키퍼 전하늘이 몸을 날려 막아내며 리드를 지켰다.
후반 시작과 동시에 한수원이 승기를 굳혔다. 후반 3분 전은하가 페널티 지역 오른쪽을 파고들다 상대 골키퍼 민유경에게 발목을 채여 페널티킥을 얻어냈다. 키커로 나선 나카지마 에미가 골망을 흔들며 스코어를 2-0으로 벌렸다.
벼랑 끝에 몰린 KSPO도 반격에 나섰다. 후반 12분 최유정이 페널티 지역 오른쪽에서 수비를 따돌린 뒤 왼발 감아차기로 만회골을 터뜨렸다. 이어 4분 뒤 문은주의 날카로운 중거리 슛이 나왔으나 골키퍼 전하늘의 정면으로 향하며 동점 기회를 놓쳤다. 이후 KSPO가 파상공세를 펼쳤지만 한수원의 탄탄한 수비벽을 뚫지 못했다.
결승 티켓을 거머쥔 한수원은 정규리그 1위 수원FC 위민(승점 62)과 챔피언 트로피를 놓고 격돌한다. 챔피언결정 1차전은 오는 15일 오후 2시 경주시민운동장에서 열리며 운명의 2차전은 18일 오후 7시 수원종합운동장에서 펼쳐진다.
psoq1337@newspim.com